Ministerio de Educación inicia entrega de leche semidescremada fortificada y amplía almuerzo escolar

Más de 250,000 niños de 14 de las 16 regiones educativas del país recibirán desde hoy leche semidescremada fortificada como parte de la merienda escolar saludable, anunció el Ministerio de Educación.

La distribución de leche comenzó oficialmente en 875 centros educativos, con un total de un millón de unidades repartidas semanalmente. Este es uno de los rubros principales de la merienda escolar, que garantiza nutrición equilibrada a los estudiantes.

“Hemos logrado concretar la magnitud de un almuerzo escolar con tantas escuelas a la vez, un reto tanto para nosotros como para las empresas que participan en este rubro”, destacó Gilda Montenegro, directora nacional de nutrición y salud escolar del Ministerio de Educación, en declaraciones al noticiero matutino Telemetro Reporta.

El programa de almuerzo escolar se mantiene en expansión este año, alcanzando 2.000 centros educativos del país, duplicando así la cobertura de 2024, cuando beneficiaba a 1.000 escuelas. En total, se espera que 47.000 niños más reciban alimentación saludable dentro de sus instituciones.

El programa incluye más de 64 rubros, que van desde frutas y vegetales hasta carnes y huevos, los cuales se entregan a los centros educativos para su preparación, asegurando comidas nutritivas y balanceadas para los estudiantes.

La contratación de proveedores se realizó a través de un proceso de licitación el pasado 5 de diciembre, bajo los lineamientos de la Ley de Contrataciones Públicas. Este proceso incluyó la homologación de propuestas, apertura de ofertas y atención a reclamaciones de las empresas participantes.

Dos regiones educativas, las comarcas Emberá y Guna Yala, no reciben leche debido a su difícil acceso. Estas escuelas reciben en su lugar crema con galleta, otro rubro del programa de merienda escolar, cuya entrega comenzará esta semana tras finalizar la última fase de licitación, indicó Montenegro.

El programa garantiza la entrega continua de los productos hasta el final del año escolar, asegurando que todos los estudiantes cuenten con su merienda diaria desde el inicio del periodo escolar.

Montenegro enfatizó que la coordinación con las empresas proveedoras ha sido esencial para mantener la logística del programa, garantizando que los alimentos lleguen en condiciones óptimas a cada centro educativo y sean preparados de manera segura.

Con estas medidas, el Ministerio reafirma su compromiso con la nutrición infantil, buscando no solo garantizar alimentación de calidad, sino también promover hábitos saludables que favorezcan el desarrollo integral de los estudiantes.