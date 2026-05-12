Universidad de Panamá elimina certificados de salud mental en trámites académicos y laborales

La Universidad de Panamá anunció la prohibición de exigir certificados de salud mental como requisito para acceder a empleos, estudios o realizar trámites administrativos dentro de la institución, en cumplimiento con una disposición emitida por el Ministerio de Salud (Minsa).

La medida fue oficializada mediante una circular firmada por el rector, Eduardo Flores Castro, en la que se instruye a todas las unidades académicas y administrativas a suspender de inmediato cualquier requisito relacionado con este tipo de certificaciones.

Esta decisión se fundamenta en la Ley 364 de 2023, la cual reconoce la salud mental como un derecho humano y prohíbe prácticas discriminatorias. Flores Castro enfatizó que las evaluaciones de salud mental únicamente podrán realizarse en casos excepcionales y debidamente justificados, “nunca como requisito obligatorio” para estudiantes, docentes, administrativos o aspirantes.

Por otra parte, las acciones ordenadas por la universidad incluyen la revisión de reglamentos internos, la capacitación del personal administrativo y la divulgación de la normativa en todas las sedes.

Organizaciones vinculadas a la salud mental han calificado la medida como un avance significativo en materia de derechos humanos, al eliminar un filtro que durante años fue cuestionado en el acceso laboral y educativo.

Actualmente, la Universidad de Panamá mantiene programas de acompañamiento psicológico voluntario, diferenciando claramente el apoyo profesional de los requisitos administrativos. Con esta disposición, la institución se alinea con las políticas nacionales para promover un sistema educativo más inclusivo y libre de estigmas.