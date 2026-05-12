Gloria Trevi se presentará en Panamá con su 'Celebration Tour'

La icónica cantante mexicana Gloria Trevi se presentará en Panamá el próximo 2 de octubre, como parte de su gira “Celebration Tour” por Centroamérica.

El concierto se llevará a cabo en la Arena Roberto Durán, en Juan Díaz, a partir de las 8:00 p.m., donde la artista promete un espectáculo lleno de energía, hits y emoción para sus seguidores panameños.

Esta fecha forma parte de una serie de presentaciones en la región: el 25 de septiembre en Nicaragua, el 26 en Guatemala y el 3 de octubre en Costa Rica.

Con más de tres décadas de carrera, Trevi repasará sus mayores éxitos como “Pelo Suelto”, “Todos Me Miran”, “Dr. Psiquiatra” y otros temas emblemáticos de su repertorio.

Los boletos estarán disponibles a partir del jueves a través de la plataforma Ticketplus Panamá.

La “Celebration Tour” celebra la trayectoria de la cantante, quien ha consolidado su estatus como una de las figuras más importantes del pop latinoamericano.

Este será uno de los eventos musicales más destacados del segundo semestre de 2026 en Panamá, atrayendo a fanáticos de todas las edades.

Los organizadores invitan al público a adquirir sus entradas con anticipación para asegurar su lugar en lo que promete ser una noche inolvidable de música y celebración.

