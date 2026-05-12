Padre e hijo calientan motores para un duelo generacional en el GT Challenge de las Américas

Con el reto lanzado por el piloto Joaquín Loo a sus adversarios en la pista, al señalar que su único rival en la categoría Gran Turismo C es su propio hijo, Ricardo Loo, la competencia promete subir la temperatura en el asfalto durante la segunda fecha del GT Challenge de las Américas.

Más que una carrera, todo apunta a un duelo generacional que podría robarse el espectáculo en el Autódromo Panamá.

A menos de un mes para la competencia internacional, el binomio conformado por Joaquín y Ricardo Loo aseguran estar listo para afrontar lo que promete ser una intensa batalla sobre la pista.

“Estamos listos para mantener el nivel en el Autódromo Panamá. Hemos preparado mejor ambos carros y vamos por la victoria”, expresó Joaquín Loo, experimentado piloto que ostenta cuatro títulos nacionales.

La dupla de pilotos aparece como una de las más fuertes dentro de la parrilla de la categoría Gran Turismo C.

Respaldado por el equipo Auto Repuestos 2001, Joaquín Loo adelantó que la próxima semana realizarán las primeras pruebas oficiales en pista, afinando detalles de cara a una competencia que ya comienza a generar expectativa entre los aficionados al automovilismo nacional.