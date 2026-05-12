San Antonio inaugura clínica de diabetes para reforzar atención integral y educación comunitaria

La policlínica Dra. Cecilia E. Guerra A., ubicada en San Antonio, inauguró su nueva clínica de diabetes, un espacio diseñado para reforzar el autocontrol, el seguimiento y la atención integral de los pacientes diagnosticados con esta enfermedad.

El servicios que ofrecen estarán funcionando los días martes y miércoles, los pacientes podrán ingresar al programa mediante referencia de su médico tratante. Según la Caja de Seguro Social (CSS), este modelo busca ofrecer un abordaje integral que combine educación, prevención, tratamiento continuo.

Por otra parte, la clínica también contempla un plan docente dirigido a pacientes y a la comunidad, con el objetivo de enseñar el uso correcto del glucómetro y brindar herramientas prácticas que permitan mejorar la condición de salud y la calidad de vida de quienes padescan esta enfermedad.

Parte de este programa, incluye la entregará de glucómetros a los pacientes que cumplan con los requisitos establecidos: contar con recomendación médica, ingresar a la clínica y asistir a las citas de seguimiento con los especialistas. Esto permitirá monitorear los niveles de glucosa desde casa.

Actualmente, la CSS atiende a un promedio de 21 mil pacientes en las 35 clínicas de diabetes que funcionan en todo el país.

Con esta nueva apertura, la Policlínica de San Antonio refuerza la red nacional de atención especializada, ofreciendo un espacio que combina acompañamiento médico, educación comunitaria y herramientas tecnológicas para enfrentar la diabetes de manera integral y comprometida con los pacientes.