Martinelli: 'No me puedo quedar callado, tengo que denunciar a Sergio Davis'

El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, lanzó este martes advertencias luego de que Sergio Davis, un supuesto agente extranjero, haya vuelto a escena con la finalidad de colarse en el gobierno.

De acuerdo con Martinelli, Davis es "un chantajista, que anda viendo a quién estafa y cómo se cuela en el gobierno".

"No me puedo quedar callado, tengo que denunciar formalmente a este estafador que se llama Sergio Davis Riera. Este señor se hace pasar por agente de la DEA, el FBI y le mete los pelos para adentro a cualquiera porque habla español muy mal, con acento en inglés", expuso Martinelli.

Según Martinelli, Davis trata de meterse en el gobierno actualmente vendiendo programas de computo, que deben estar intervenidos.

"Él tenía una pinchadora, y decía que pinchaba a favor de algunos americanos, lo cual era mentira. Tenía armas de contrabando por eso fue encausado", comentó.

También dijo que al ser compañero de Roy Cortizo nunca le pasó nada.

"Nunca le pasó nada, quedó impune. No es una persona que está haciendo las cosas bien", comentó.

Antecedente

El caso de la incautación de 48 armas de fuego sin permisos, algunas de ellas con los números de serie limados, sigue impune, a pesar de que existen suficientes méritos para la investigación.

A Sergio Davis se le vinculó con un local ubicado en el sector de Parque Lefevre, donde en 2019 se realizó un allanamiento que resultó en la incautación del arsenal de armas.

Además, a lo largo de los años, el caso ha presentado varias irregularidades, lo que ha motivado el llamado de atención de jueces.

En este contexto, la jueza de garantías Teodolinda Cardoze cuestionó a la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada por no haber imputado a los involucrados.