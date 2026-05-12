Por supuesta violación y corrupción de una menor de 14 años querellan el presidente del partido Molirena

Un alto dignatario del partido Molirena, y un allegado a este, fueron querellados ante el Ministerio Público por los supuestos delitos de violación agravada y corrupción de menores en perjuicio de una joven que, al momento de los hechos, tenía 14 años.

El procedimiento legal fue presentado por la abogada Alexandra García, del bufete Villarreal, García y Asociados, en la Sección Primera de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de la Fiscalía Metropolitana.

No obstante, reconoció en Nex Noticias que, al "tratarse de una figura política, nos preocupa; pero confío en el Ministerio Público y su potestad de hacer una investigación objetiva".

"Le corresponde al Ministerio Público realizar los actos de investigación y demás diligencias pendientes a verificar estos hechos, deslindar responsabilidades y sancionar penalmente a las personas que se vean involucradas", subrayó García.

Al ser consultada sobre si se trata del presidente del partido Molirena (Pancho Alemán), la abogada reiteró que es un alto mando de ese colectivo político y explicó que, al haber reserva del sumario, no se pueden ventilar los nombres de las personas involucradas.

Lo que sí dijo es que el hecho "ocurre en el 2018, cuando la víctima tenía 14 años".

Señaló que esta causa fue reabierta, ya que se contaba con un archivo provisional; pero García indicó que la defensa, a través de la firma, realizó la solicitud para la verificación del archivo y logró reabrir el proceso.

"Nosotros hemos aportado distinta documentación, como la entrevista de la menor, que se está atendiendo psicológicamente, y aportamos información a través de la querella", expresó.

"De eso hicimos mención ante la Fiscalía; queda a disposición de ellos para que realicen el trámite", dijo García cuando le preguntaron si, al tratarse del presidente del partido Molirena, se procedió a levantarle el fuero.

Sobre los elementos de convicción para este proceso, mencionó "la asistencia que está recibiendo la víctima para obtener apoyo emocional por lo que ha vivido en este tiempo".

Además, señaló que se han aportado entrevistas que ayudan a la investigación y esperan que el Ministerio Público "haga una investigación objetiva".