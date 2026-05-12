Gobierno formaliza finiquito de Claro y traspaso de frecuencias a C&W Panamá

El Consejo de Gabinete autorizó este martes al Ministerio de Gobierno (Mingob) la formalización de la salida de Claro del mercado local y la consolidación de su integración con Cable & Wireless Panamá (CWP).

Lo anterior se da luego de que el Gobierno dio luz verde a la firma de adendas y al finiquito de concesión necesarios para concluir el proceso de concentración económica entre ambas operadoras de telecomunicaciones.

La resolución contempla la modificación del contrato de concesión de Claro (No. 11-2008), permitiendo su terminación por mutuo acuerdo. Esto incluye la firma de un finiquito de terminación que marca el cierre de las operaciones de dicha empresa bajo su concesión original.

También se aprobó el traspaso del derecho de uso de 70 MHz a favor de CWP. Este movimiento busca garantizar la continuidad y eficiencia del servicio de telefonía móvil celular bajo la nueva estructura del mercado.

El Órgano Ejecutivo indicó que considera que las modificaciones a los contratos de concesión celebrados con Claro y CWP, que fueron homologadas, y el finiquito de terminación de esta concesión, son procedentes, puesto que cumplen con la Ley 31 de 1996 y su reglamentación, así como con las disposiciones legales establecidas para los concesionarios de servicios móviles.

En este sentido, se autorizó al Mingob a suscribir la Adenda No. 2 al Contrato de Concesión No. 11-2008 del 27 de mayo de 2008, celebrado con Claro, en el sentido de modificar la Cláusula 72 del contrato para incluir el mutuo acuerdo como causal de terminación normal de la concesión, y a suscribir el finiquito correspondiente.

