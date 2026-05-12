Instalaciones de salud no son para proselitismo político, advierte la CSS tras videos de diputados de Moca

La Caja de Seguro Social (CSS) marcó distancia frente a cualquier acto político dentro de hospitales y policlínicas, insistiendo en que estos espacios deben mantenerse solo para la atención médica.

La institución advierte que este tipo de situaciones altera el ambiente de los centros de salud y genera confusión entre pacientes y personal.

El pronunciamiento surge luego de señalamientos por presunta actividad proselitista en el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos y el ingreso con megáfono al Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, en zonas sensibles como cuidados críticos.

La CSS lo calificó como una conducta fuera de lugar y recordó que los hospitales tienen normas que deben respetarse sin excepción.

¿Qué pasa en el Irma de Lourdes Tzanetatos?

En paralelo, la institución explicó la situación operativa en el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, donde una falla en el sistema de aire acondicionado obligó a reubicar cirugías electivas hacia la Ciudad de la Salud durante esta semana.

La CSS aclaró que los servicios esenciales siguen funcionando. Se mantienen activas las cirugías de urgencia, así como las cesáreas y la atención en ginecología y obstetricia, sin interrupciones.

Sobre el sistema de enfriamiento, la entidad detalló que se instalaron equipos temporales mientras avanzan los trabajos de reparación.

Se trata de una intervención técnica que requiere personal especializado y coordinación para evitar riesgos dentro del hospital.