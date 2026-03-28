Panamá avanza en temas de depuración y transparencia del sistema de Personas Jurídicas

Panamá realiza avances en la depuración, supervisión y trazabilidad de las personas jurídicas registradas en el país, como parte de los esfuerzos por fortalecer la transparencia corporativa, mejorar la interoperabilidad institucional y cumplir con los estándares internacionales de integridad financiera.

Se implementaron mejoras en las plataformas tecnológicas que facilitan el intercambio automático de información entre el Registro Público, la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF) y la DGI.

Estas optimizaciones incorporan un identificador único de persona jurídica y la conformación del Registro Único de Contribuyentes (RUC) a partir de los datos registrales, lo que permite una verificación cruzada de la información, fortaleciendo la confiabilidad de los datos.

El proceso de depuración del universo histórico correspondiente al año 2016 registra 180,346 personas jurídicas disueltas, equivalentes al 62% del total previsto para ese grupo.

Con la nueva fase operativa -que contempla la disolución de aproximadamente 26 mil personas jurídicas adicionales para este 31 de marzo de 2026- el avance acumulado ascenderá al 71%.

Además están en curso el análisis de las personas jurídicas correspondientes al período 2017–2025. Como parte de este proceso, se prevé que al 30 de abril de 2026 se realice la disolución de aproximadamente 100 mil personas jurídicas ya homologadas, en el marco de una fase de depuración previamente planificada y ejecutada de forma ordenada.

Como parte de los esfuerzos de transparencia, el Registro Público (https://registro-publico.gob.pa/descargarfoliossuspendidos/) habilitó en su portal institucional un espacio que ofrece listados descargables en Excel con personas jurídicas candidatas a disolución y personas jurídicas a disolver, así como información para corregir inconsistencias en el RUC, resolver duplicidades y comprender las implicaciones de una suspensión o disolución.

Estos avances son evidencia concreta, medible y sostenida del fortalecimiento del ecosistema corporativo panameño. Las acciones ejecutadas consolidan la capacidad institucional del país, mejoran la coherencia regulatoria y demuestran la implementación de mecanismos efectivos para prevenir el abuso de estructuras jurídicas.

Con esto, Panamá se posiciona de manera más sólida frente a evaluaciones técnicas internacionales y avanza hacia el objetivo nacional de la pronta salida de listas fiscales, respaldando su compromiso con la integridad, la transparencia y la cooperación global.