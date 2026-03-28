

El Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) celebró reunión de su Junta Directiva, presidida por el Ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, donde abordaron temas institucionales y evaluar los avances del proceso de reestructuración para mejorar la eficiencia de la entidad en beneficio de los micros y pequeños productores.

En la sesión participaron representantes del MIDA, BDA, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) y los Productores Independientes, miembros de la Junta Directiva de la entidad crediticia encaminada a su transformación en el Instituto de Fomento Agropecuario (IFA) bajo los lineamientos del presidente de la República, José Raúl Mulino.

Estos espacios de trabajo reafirman el compromiso del BDA de avanzar en su modernización institucional, orientada a brindar un servicio más eficiente y cercano al pequeño productor panameño con el fin de incentivar inversiones agropecuarias oportunas y así fortalecer la seguridad alimentaria del país.

En el año 2025, el BDA bajo coordinación de su gerente general, Francisco Mejía, logró importantes cifras de recuperación de préstamos por el orden de los 42,1 millones de balboas, de los cuales 38,6 millones corresponden a capital y 3,4 millones a intereses.

En este año, los esfuerzos se han redoblado con el propósito de estabalizar las finanzas de la entidad crediticia que en 2026 cumple 53 años de labores como brazo financiero del sector agropecuario.