Fraude contra Martinelli al empantanar debido proceso

El Ministerio Público violó el espacio territorial de la Embajada de Nicaragua en Panamá, al intentar realizar una notificación sin seguir los canales apropiados, los cuales están claramente establecidos a través de la Cancillería panameña.

El funcionario de la Procuraduría General de la Nación, quien fue encargado de llevar una notificación judicial a la sede de la embajada nicaragüense, infringió el principio de territorialidad de la inmunidad de ese Estado, según el especialista en derecho internacional, Pedro Sittón.

Sittón argumenta que tal violación está respaldada por convenciones internacionales y proporciona fundamentos para que el Estado nicaragüense presente una nota de protesta ante la Cancillería panameña.

La funcionaria de la Embajada de Nicaragua le indicó claramente al encargado de la entrega del documento que este debía ser remitido a través de la Cancillería de Panamá, que sería la entidad encargada de enviar el documento a la embajada.

El expresidente de la República y candidato presidencial de Realizando Metas (RM), Ricardo Martinelli, quien se encuentra bajo asilo político otorgado por Nicaragua, aseguró que en Panamá no hay Estado de derecho y que se incumple con la ley y la Constitución Política.

Martinelli alega ser inocente y sostiene que el caso en su contra fue diseñado para inhabilitarlo políticamente y expulsarlo de la contienda política, lo cual considera ilegal.

"Lo he dicho siempre, en Panamá no hay un Estado de derecho ni se respeta la ley, ni la Constitución, ni el debido proceso. Repito, soy inocente. Este caso fue hecho para inhabilitarme políticamente y sacarme de la contienda política, lo cual es ilegal. Todo se sabe al final y la historia me absolverá ante tal injusticia y exabrupto judicial no contra RM (Realizando Metas, su partido), sino contra la voluntad democrática de todo un país que desea elegir libremente sus gobernantes, no al que le quieren imponer el gobierno ilegalmente", manifestó el expresidente Martinelli en su cuenta de X.

5

de mayo son las elecciones generales, donde se escogerán nuevas autoridades. 8

candidatos se disputan la Presidencia de la República de Panamá.

Ayer, también se conoció del traslado al Tribunal Electoral de la sentencia contra Martinelli, por parte de la jueza Baloísa Marquínez, hecho calificado como ilegal por su equipo legal.

Alejandro Pérez, abogado de Martinelli, argumenta que esta acción constituye un fraude electoral y una maniobra para evitar que la voluntad de la mayoría se exprese en las urnas.

Pérez destaca que ni siquiera Martinelli ha sido notificado de su sentencia, como establece la ley y que la misma aún no está ejecutoriada, ya que en la Corte Suprema se está procesando la situación jurídica de cinco personas en el caso New Business, que fueron absueltas en primera instancia.

En respuesta a la entrega de un oficio por parte de un funcionario del Ministerio Público en la Embajada de Nicaragua, se explicó que la notificación debía realizarse a través de la Cancillería, entidad responsable de las relaciones exteriores del Estado panameño.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Pérez sugiere que la Cancillería nicaragüense responderá a cualquier petición de notificación del gobierno panameño sobre una supuesta sentencia condenatoria.

El abogado advierte que quienes participen en estas presuntas ilegalidades, tendrán que rendir cuentas, asegurando que el presidente que asumirá el 1 de julio será un miembro de Realizando Metas, ya sea Ricardo Martinelli o José Raúl Mulino, indicando que estas acciones no impedirán la participación del partido en la contienda política.