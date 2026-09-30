Gasolina se mantiene a la alza

La gasolina de 95 octanos y 91 octanos, respectivamente, experimentarán desde este viernes, un aumento de 4 y 3 centavos el litro, respectivamente.

En tanto, el diésel tendrá una leve disminución de 2 centavos.

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De esta forma, en Panamá y Colón el galón de 95 octanos subirá a $5.39 ($1.42 el litro), y el de 91 octanos llegará a $4.99 ($1.32 el litro).

Por su parte, el diésel costará $5.72 el galón ($1.51 el litro).

La Secretaría Nacional de Energía comunicó que el incremento responde a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente que, prácticamente ha alterado los precios en todo este año.

El precio del barril WTI (Nueva York) se cotizó en la noche de este miércoles en $90.53, un poco más caro que el martes.

Solo en este año, este barril de petróleo ha experimentado un aumento de 55%.

El ajuste salarial estará vigente desde las 6:00 a.m. del viernes 2 a la misma hora del 16 de octubre.