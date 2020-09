Gobierno debe buscar otras opciones antes que venza la moratoria

Es necesario que el Gobierno Nacional considere buscar alguna estrategia una vez venza la ley de moratoria en diciembre, ya que la apertura de las actividades comerciales no reactivará la economía porque esto tiene un impacto mundial y, ante la ausencia de liquidez, los problemas van a persistir, señaló el exvicepresidente del Colegio de Abogados, Alfonso Fraguela.

Versión impresa

Enfatizó que esta situación la enfrentan muchas personas, entre ellas las que tienen suspendidos los contratos, los que han sido liquidados, además de que hay muchos negocios que han cerrado de manera definitiva, porque las condiciones no lo permiten.

"La gente llevará seis meses probablemente que no habrán podido pagar sus compromisos porque no hay dinero, esa es la realidad y como consecuencia de eso vendrá un bajón; a raíz de eso tendremos demandas en los tribunales y no creo que la idea sea quitarle a las personas sus pertenencias para poder honrar los pagos, porque al final la gran mayoría de las personas se han visto afectadas por la pandemia", resaltó el jurista.

Destacó que el presidente en uno de sus discursos habló de hacer un gran acuerdo nacional, en el que considera, deben participar todos los sectores, tanto el empresarial como los ciudadanos representados en diversas agrupaciones, para impulsar refinanciamientos blandos.

"La única forma de enfrentar esta realidad en atención a las condiciones propias que vive la humanidad es mediante préstamos o refinanciamientos blandos otorgados donde no generen ningún tipo de desembolso, sino el pago de las deudas que ya fueron pactadas y que se prolongue un poco más para brindarle tranquilidad a la población", precisó Fraguela.

Alegó también que estas situaciones de estrés pueden traer como consecuencias más personas enfermas con ataques cardíacos, presión alta, derrames, que son las que pueden ocasionar la condición que se vive actualmente.

Dueños y arrendatarios de locales comerciales están preocupados porque ya se prevé una falta de liquidez a causa de que las actividades económicas se han ido abriendo poco a poco, sin embargo muchos no cuentan con el dinero suficiente para cumplir con los compromisos de alquiler y pago de planilla, por lo que puede que no logren abrir sus negocios.



Reiteró que de esos 125 mil colaboradores, el 85% tiene sus contratos suspendidos y es a fin de año que se empieza a contratar personal adicional para poder cumplir con la necesidad y eso no va a estar sucediendo.



El 7 de septiembre reabrirá la industria de la construcción, profesionales como: ingenieros, arquitectos, administradores de proyectos, contratistas, servicios de mudanzas y acarreos, Área Económica Especial Panamá Pacífico, Zona Libre de Colón, así como sastrerías y modistería. Mientras que el 28 el comercio al por menor, los restaurantes y fondas, los servicios administrativos y generales, la aviación nacional, las actividades familiares de playa, ríos y parques naturales, por provincia.

Según cifras de los directivos de Albrook Mall, un aproximado 30% de los almacenes a nivel general no abrirá más sus puertas, incluso se han dado diferencias entre los dueños de locales y los inquilinos en cuanto al pago del alquiler.

VEA TAMBIÉN: Ricardo Martinelli denuncia acoso por parte de Mauricio Valenzuela

Aseguran que entre más tiempo pase puede aumentar el porcentaje de negocios que decida no abrir nuevamente sus puertas.

Por su parte Shaní Gersterfield, vocera de la Anadeco indicó que son alrededor de 8 mil comercios, de los cuales hay 125 mil colaboradores, el 85% tiene sus contratos suspendidos

"Es lamentable que las autoridades no hayan tomado en consideración, todas las medidas de prevención que ya tenemos establecidas", aseguró la vocera empresarial.