Hallan cuerpo de ciudadano arrastrado por cabeza de agua

Luego de cuatro días de intensas labores de búsqueda y rescate en condiciones climáticas adversas y terreno de alta complejidad, fue localizado este lunes el cuerpo sin vida de un hombre de 26 años de edad, reportado como desaparecido desde el pasado viernes tras ser arrastrado por una cabeza de agua en el Cañón Macho de Monte, en Cuesta de Piedra, Chiriquí.

Isaac Hill se llamaba el infortunado, quien era oriundo de Atalaya, Veraguas.

La coronel Nadia Samudio, comandante primer jefe de la Zona Regional de Bugaba del Cuerpo de Bomberos, informó que el hallazgo se produjo tras una operación coordinada entre los equipos de la Fuerza de Tarea Conjunta.

A las 12:57 del mediodía, durante labores operativas, uno de los equipos logró la ubicación del cuerpo sin vida cerca de la laguna de La Cuchilla, dentro del área de búsqueda.

Personal especializado procedió a ejecutar las maniobras de recuperación y extracción bajo protocolos de seguridad y preservación de la escena.

Durante la jornada, participaron 105 rescatistas especializados, ampliando el radio de búsqueda en sectores como Paraíso de Boquerón, casa de máquinas, La Escalera y riberas del río Piedra, en condiciones de difícil acceso y fuerte corriente.

Las labores iniciaron el viernes 5 de junio, tras el reporte de dos personas arrastradas por una crecida repentina.'

4

días de búsqueda se mantuvo para dar con el paradero de la persona. 26

años tenía el ciudadano que perdió la vida, quien era oriundo de Atalaya, Veraguas.

Una mujer, que se conoció era la hermana de Hill, fue localizada con vida en las primeras horas de las operaciones de rescate.

En la operación participaron buzos de rescate acuático, unidades terrestres, personal especializado y el uso de drones aéreos y acuáticos para apoyo en zonas de difícil acceso.

El último fin de semana, se registraron lluvias en casi todo el territorio nacional y, además de este caso, se reportó del fallecimiento de una ciudadana en Colón, producto de un derrumbe.

El mal tiempo todavía se mantiene en gran parte del país, de acuerdo con el Instituto de Meteorología.