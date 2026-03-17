Hay que reforzar las actividades económicas que generan más empleos

La economía panameña creció 4.4% en 2025 y, a su vez, el desempleo se elevó a 10.4%, por lo que el Gobierno debe enfocarse en este último tema, a consideración del exministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima.

El sector que más aportó en el incremento del Producto Interno Bruto (PIB) fue el de transporte, almacenamiento y logística, en el que se encuentra el Canal de Panamá y los puertos.

Registró un crecimiento de 14.5%. Sin embargo, De Lima manifestó que no genera empleos.

"El Canal de Panamá tiene su planilla establecida, los puertos también y el incremento de actividad en estas industrias no te va a generar un gran número de empleos nuevos", expresó el experto.

Luego de este sector, le siguió en crecimiento el de los hoteles y restaurantes, ligados al turismo, con 5.9%.

De Lima plantea que esta actividad si te puede generar muchos empleos, no obstante apenas se está recuperando a los niveles que tenía hace 12 o 13 años.

El exministro agregó que se siente el cambio de un nuevo liderazgo que tiene claro una visión de lo que debe ser el turismo en el país.'



El PIB registró un monto de $84,752.9 millones, que correspondió a un aumento absoluto de $3,533.3 millones.

El crecimiento de la construcción en 2.7% estuvo respaldado, principalmente, por la ejecución de proyectos de inversión privada residencial y obras de infraestructura pública que dinamizaron este sector.

La Zona Libre de Colón mostró un retroceso, afectado por la caída en las reexportaciones de productos químicos, maquinaria, equipo electrónico y materiales textiles.

Las operaciones del Canal de Panamá crecieron 22.0% en los ingresos por peajes.

El año pasado disfrutaron del territorio nacional más de 3 millones de turistas, que dejaron ingresos por $6,583 millones.

En tercer lugar figura el sector financiero y de seguros, en el que se encuentra la banca, una de las fortalezas de nuestra economía.

El sector creció 5.2%, gracias a los servicios financieros del sector externo y las comisiones ganadas en los servicios de intermediación.

Dos importantes actividades, el comercio y la construcción, que generan cantidades importantes de empleo, crecieron a un ritmo de 3.6% y 2.7%

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Un hecho que afectó al comercio fue la disminución de las reexportaciones en la Zona Libre de Colón, mientras que la construcción creció abajo de su potencial.

De Lima dijo que el Gobierno debe poner más de su parte en impulsar proyectos del sector público en construcción para generar ese dinamismo en la creación de empleos.

"La construcción es el sector que más plusvalía tiene en el sentido que te genera empleos directos o indirectos que vienen siendo la comida, las fondas que les venden a los obreros, te genera actividad comercial, porque las ferreterías van a vender más material; te genera más empleo en minería, porque necesitas rocas, arena y piedras", opinó el exministro de Economía.

El Ministerio de Obras Públicas tiene un portafolio de importantes proyectos en infraestructura que incluye la rehabilitación de la Panamericana entre Sajalices y Santiago, y la continuación del Corredor de las Playas hasta Campana.

El único sector que no creció en 2025 fue el agropecuario, que disminuyó -1.7%, debido a la paralización que sufrió la exportación de banano, debido al retiro por varios meses de la empresa Chiquita de Changuinola, Bocas del Toro. También, cayó la producción de leche en 9.0%.