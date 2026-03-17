Panamá Femenina Sub-17 cae ante Costa Rica en el Premudial de la Concacaf

La Selección Sub-17 Femenina arrancó con derrota la Ronda Final de la Clasificatoria de Concacaf al caer por 3-1 ante Costa Rica este martes 17 de marzo en la Cancha 1 del CAR de la Federación Costarricense de Fútbol.

En un primer tiempo en donde el rival fue superior y marcó sus tres goles del partido, en el complemento Panamá supo encontrarse mucho mejor en la cancha y, además de encontrar su único tanto del partido, tuvo la posibilidad de marcar varios goles más.

El tanto panameño fue convertido por la capitana Cristabella Ríos al minuto 57´ del partido. Ríos también tuvo, al 67, un remate de larga distancia que pegó el travesaño de la portería rival. Al final del partido, la defensa Kelly Zapata fue expulsada con roja directa.

Panamá seguirá esforzándose

La número 10 de Panamá, Shaday Mow, atendió a la TV al finalizar el partido y señaló que la derrota no se trató tanto de errores tácticos, sino de una falta de concentración en momentos clave: “Los nervios terminaron influyendo en el rendimiento, por lo que el enfoque ahora está en seguir trabajando, mantener la intensidad que alcanzamos en el segundo tiempo y prepararse mejor para lo que viene”.

De cara al próximo encuentro ante México, Mow reconoció que será un partido de alta intensidad, pero que el grupo mantiene la confianza: “Panamá continuará trabajando y esforzándose al máximo con el objetivo de hacer bien su trabajo y buscar el resultado”.

Ficha Técnica

Panamá: 12 Camila Aparicio (GK), 2 Yasselis Magallón, 4 Cristabella Ríos (Cap), 5 Chanday Mapp (17 Ana Pérez 45´), 7 Naomi Zafrani, 9 Kelly Zapata, 10 Shaday Mow, 13 Isabella Rendino (16 Yohanis Batista 70´), 14 Alexa Ortega, 15 Poppy Wakefield (18 Maryfer De Gracia 90´), 19 Gabriela Rodríguez (3 Julianna Alvarado 81´). DT: Gerard Aubí

Goles: Costa Rica 29´, 35 y 45+4; Panamá Cristabella Ríos 57´

Árbitra: Crystal Sobers (Trinidad y Tobago)

Amarillas: Gabriela Rodríguez, Shadaw Mow y Yasselis Magallón

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Roja: Kelly Zapata

Cancha: N1 del CAR de la FCRF

En el otro partido del grupo, México venció 9-0 a Jamaica.

Próximos partidos – Jueves 19 de marzo: Panamá vs México y Costa Rica vs Jamaica