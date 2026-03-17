Aprueban $18.8 millones para estabilizar tarifa eléctrica en Bocas del Toro

El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución 19-26, por la cual se asigna un monto de $18,842,193.43 como aporte del Estado al Fondo Tarifario de Occidente (FTO), para garantizar la estabilización de la tarifa eléctrica para miles de familias en la provincia de Bocas del Toro.

El aporte beneficiará a unas 183 mil personas residentes en Almirante, Guabito, Las Tablas y Changuinola.

Este fondo compensa el beneficio aplicado por la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (Edechi), a sus clientes finales y la tarifa pagada, durante el periodo comprendido de julio a diciembre de 2025.

La Resolución de Gabinete también autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que gestione los trámites necesarios para transferir, de manera total o parcial, a la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) estos fondos, en su condición de Fiduciario del FTO.

El pago está sustentado en resoluciones de 2015 en las que el Estado, mediante el MEF, suscribió el Contrato de Fideicomiso del Fondo Tarifario de Occidente, con Etesa.

Dicho contrato determina que los clientes de Almirante, Guabito, Las Tablas, Changuinola y áreas circunvecinas, mientras se hagan las adecuaciones necesarias para mejorar la calidad en el suministro de su energía eléctrica, mantendrán las tarifas que actualmente pagan y, la diferencia con la tarifa a costo real aprobada correspondiente, será asumida por el Estado.

Este fideicomiso tiene como objetivo estabilizar los precios de la energía a los clientes de la Edechi, mediante la transferencia de fondos, a fin de que sean traspasados en su totalidad a los consumidores finales.