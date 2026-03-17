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Panamá

Christiansen admite que 'será injusto' con algunos jugadores, pero solo puede llevar 26 al Mundial

Actualizado 2026/03/17 21:30:12
  • Jaime A. Chávez Rivera
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  • jaime.chavez@epasa.com
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  • @Jaime_ChavezR

Christiansen define lista para los amistosos de Sudáfrica y sostiene que ‘será injusto’ con algunos jugadores, pero solo puede llevar 26 futbolistas al Mundial.

Thomas Christiansen, técnico de Panamá. Foto: FPF

Thomas Christiansen, técnico de Panamá. Foto: FPF

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El técnico Thomas Christiansen,  admitió que a poco meses  de debutar en el Mundial 2026 y a semanas  de  realizar dos partidos amistosos ante Sudáfrica, tendrá que “ser injusto”, debido a que deberá dejar a jugadores que han estado en su proceso de cinco años.

El técnico danés-español al servicio de Panamá,  reveló una lista de 23 jugadores de cara a los dos partidos amistoso  contra Sudáfrica, que serán el 27 y 31 de marzo, respectivamente.

 Christiansen  admitió  que en esta ocasión solo puede llevar 23 futbolistas y que le hubiese gustado tener a 26 jugadores,  debido a la recuperación  y que el viaje  a Sudáfrica será largo, explicó.

 Sobre los tres cupos qué   hacen falta  en la selección mayor. Además de   mirar  lo qué busca en los juegos  amistosos ante Sudáfrica, el estratega añadió. “Hay posiciones  donde estamos bien, otras donde tenemos que mejorar” y adelantó que habrá rotaciones en los dos partidos ante los africanos.

 Christiansen reconoció que la lista definitiva para los jugadores que estarán en el Mundial 2026 se encuentran “casi” definida, pero adelantó que no cierra las puertas a ningún jugador.

Sobre la plantilla definitiva de los jugadores que estarán en el  Mundial 2026. “Esa última lista es difícil, yo voy a ser injusto con muchos, porque solo puedo llevar 26 jugadores, para el evento más importante”, ripostó Christiansen.

 El técnico del elenco panameño que estará viajando este jueves rumbo a Sudáfrica para sus dos amistosos, también indicó que ha conversado con Fidel Escobar, que sufre de una lesión lumbar y que espera este bien para finales de marzo, de igual manera mira la situación difícil para Edward Cedeño, de las Palmas (Segunda división de España), que se encuentra también lesionado, pero no lo desmotiva y agrega que no le cierra las puertas a nadie, aunque reconoció que hay una base de jugadores que han venido trabajando en su proceso y que hay jóvenes como el defensa Martín Krug y Kadir Barría que han sido convocados y desea mirarlos.  

Panamá ya tiene  un partido amistoso con un equipo de Europa y falta confirmar el rival del juego de despedida.

 Panamá en el Mundial 2026,  la Roja quedó sembrada en el  Grupo L y tendrá que enfrentarse a Ghana, Inglaterra y Croacia.

En su única participación en un mundial que fue en Rusia 2018, la Roja, quedó en la última casilla, lugar que Christiansen no desea estar en la cita del Mundial 2026.

“Hay que ir con humildad y mucha ambición”, dijo Christiansen, al sostener que una victoria, pone a Panamá en carrera para la siguiente ronda.

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Jugadores convocados para enfrentar a Sudáfrica

Guardametas

Orlando Mosquera       Al-Fahya FC (KSA)

Luis Mejía                       Nacional (URU)

César Samudio              Marathón (HON)

 

Defensas

César Blackman            Slovan Bratislava (SVK)

Jorge Gutiérrez             Dep La Guaira (VEN)

Amir Murillo                  Besiktas (TUR)

Andrés Andrade            LASK Linz (AUT)

Martín Krug                    Levante (ESP)

José Córdoba                 Norwich City (ENG)

Eric Davis                        CD Plaza Amador (PAN)

Jiovany Ramos               Academia Puerto Cabello (VEN)

Roderick Miller              PFC Turan Tovuz (AZE)

Volantes

Aníbal Godoy                  San Diego FC (USA)

Adalberto Carrasquilla   Pumas (MEX)

Carlos Harvey                  Minnesota United (USA)

Cristian Martínez            Kiryat Shmona (ISR)

José Luis Rodríguez        FC Juárez (MEX)

César Yanis                       CD Cobresal (CHI)

Yoel Bárcenas                  Mazatlán FC (MEX)

 

DELANTEROS

Ismael Díaz                       León (MEX)

Cecilio Waterman            Universidad de Concepción (CHI)

José Fajardo                      Universidad Católica (ECU)

Kadir Barría                        Botafogo (BRA)

 

 

 

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