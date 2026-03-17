Christiansen admite que 'será injusto' con algunos jugadores, pero solo puede llevar 26 al Mundial

El técnico Thomas Christiansen, admitió que a poco meses de debutar en el Mundial 2026 y a semanas de realizar dos partidos amistosos ante Sudáfrica, tendrá que “ser injusto”, debido a que deberá dejar a jugadores que han estado en su proceso de cinco años.

El técnico danés-español al servicio de Panamá, reveló una lista de 23 jugadores de cara a los dos partidos amistoso contra Sudáfrica, que serán el 27 y 31 de marzo, respectivamente.

Christiansen admitió que en esta ocasión solo puede llevar 23 futbolistas y que le hubiese gustado tener a 26 jugadores, debido a la recuperación y que el viaje a Sudáfrica será largo, explicó.

Sobre los tres cupos qué hacen falta en la selección mayor. Además de mirar lo qué busca en los juegos amistosos ante Sudáfrica, el estratega añadió. “Hay posiciones donde estamos bien, otras donde tenemos que mejorar” y adelantó que habrá rotaciones en los dos partidos ante los africanos.

Christiansen reconoció que la lista definitiva para los jugadores que estarán en el Mundial 2026 se encuentran “casi” definida, pero adelantó que no cierra las puertas a ningún jugador.

Sobre la plantilla definitiva de los jugadores que estarán en el Mundial 2026. “Esa última lista es difícil, yo voy a ser injusto con muchos, porque solo puedo llevar 26 jugadores, para el evento más importante”, ripostó Christiansen.

El técnico del elenco panameño que estará viajando este jueves rumbo a Sudáfrica para sus dos amistosos, también indicó que ha conversado con Fidel Escobar, que sufre de una lesión lumbar y que espera este bien para finales de marzo, de igual manera mira la situación difícil para Edward Cedeño, de las Palmas (Segunda división de España), que se encuentra también lesionado, pero no lo desmotiva y agrega que no le cierra las puertas a nadie, aunque reconoció que hay una base de jugadores que han venido trabajando en su proceso y que hay jóvenes como el defensa Martín Krug y Kadir Barría que han sido convocados y desea mirarlos.

Panamá ya tiene un partido amistoso con un equipo de Europa y falta confirmar el rival del juego de despedida.

Panamá en el Mundial 2026, la Roja quedó sembrada en el Grupo L y tendrá que enfrentarse a Ghana, Inglaterra y Croacia.

En su única participación en un mundial que fue en Rusia 2018, la Roja, quedó en la última casilla, lugar que Christiansen no desea estar en la cita del Mundial 2026.

“Hay que ir con humildad y mucha ambición”, dijo Christiansen, al sostener que una victoria, pone a Panamá en carrera para la siguiente ronda.

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Jugadores convocados para enfrentar a Sudáfrica

Guardametas

Orlando Mosquera Al-Fahya FC (KSA)

Luis Mejía Nacional (URU)

César Samudio Marathón (HON)

Defensas

César Blackman Slovan Bratislava (SVK)

Jorge Gutiérrez Dep La Guaira (VEN)

Amir Murillo Besiktas (TUR)

Andrés Andrade LASK Linz (AUT)

Martín Krug Levante (ESP)

José Córdoba Norwich City (ENG)

Eric Davis CD Plaza Amador (PAN)

Jiovany Ramos Academia Puerto Cabello (VEN)

Roderick Miller PFC Turan Tovuz (AZE)

Volantes

Aníbal Godoy San Diego FC (USA)

Adalberto Carrasquilla Pumas (MEX)

Carlos Harvey Minnesota United (USA)

Cristian Martínez Kiryat Shmona (ISR)

José Luis Rodríguez FC Juárez (MEX)

César Yanis CD Cobresal (CHI)

Yoel Bárcenas Mazatlán FC (MEX)

DELANTEROS

Ismael Díaz León (MEX)

Cecilio Waterman Universidad de Concepción (CHI)

José Fajardo Universidad Católica (ECU)

Kadir Barría Botafogo (BRA)