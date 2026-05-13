Herrera: 'Presupuesto debe ser el verdadero'

La Asamblea Nacional merece tener el presupuesto que responda a la realidad, fueron las palabras del presidente del Órgano Legislativo, Jorge Herrera, cuando sustentó un traslado de partidas que entre otras cosas contempla el pago de funcionarios.

Fueron $20.8 millones los aprobados para cubrir el pago de empleados, un poco más de 700 mil dólares para cumplir con el pago de servicios públicos y otros menesteres relacionados, y $5 millones para inversiones.

La reacción de Herrera obedece a que, según sus palabras, el presupuesto aprobado para la Asamblea Nacional en este año, por $98 millones, no cubre la totalidad de lo que realmente requiere ese órgano del Estado.

"Sería irresponsable de mi parte, estando como presidente de la Asamblea, terminando mi periodo el 30 de junio, irme sin haber garantizado que todos esos funcionarios no tengan sus salarios garantizados", sostuvo Herrera.

El diputado agregó que desde febrero ha venido realizando las gestiones necesarios para disponer de los fondos para cumplir con el pago de los funcionarios de la Asamblea.

La diputada independiente Janine Prado pidió información sobre a cuanto asciende el presupuesto de la Asamblea hasta este miércoles y no recibió respuesta.

Argumentó que el presupuesto del primer semestre del año pasado fue inferior al de este año.'

20.8

millones de dólares fueron aprobados para garantizar el salario a empleados permanentes y eventuales de la Asamblea.

"Si con ese presupuesto había plata para pagar, porque hoy no hay plata para pagar", preguntó Prado.

Agregó que a nadie se le debería dejar de pagar en el Legislativo, a menos que la cantidad de empleados haya aumentado 'estripitosamente'.

Prado dijo que su trabajo es cuestionar y que no es un ataque personal, al responder al presidente Herrera.

El diputado del PRD, Crispiano Adames, dijo que no ha escuchado del equipo técnico de la Asamblea, cual es el histórico del pago de los funcionarios permanentes y eventuales.

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"Cuando tuvimos la oportunidad de gerenciar la Asamblea, movilizamos recursos importantes al Ministerio de Economía para que funcionarios eventuales pasaran a la permanencia", describió, recordando sus dos periodos como presidente del Legislativo.

Aurelio Mejía, director del Presupuesto General del Estado, ilustró que el presupuesto es mensualizado en cuanto a las instituciones del Estado, de acuerdo a los ingresos que se perciben.

"No podemos anualizar en la parte de personal, porque sería abrirle las puertas a más gastos", se excusó.

Dijo que se analizó la deuda y se tuvo que hacer recortes en algunas instituciones para poder cumplir con el déficit fiscal, lo que afectó la parte de funcionamiento de la Asamblea.

En tanto, Eduardo Vásquez, presidente de la Comisión de Presupuesto, declaró que el año pasado se hicieron modificaciones al presupuesto en conjunto con todas las bancadas.

El presidente de la Asamblea aseguró que la planilla del Legislativo aparece en la página web del Legislativo, tanto de personal permanente, como eventual.