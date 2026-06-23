Inicia APP de la Panamericana Oeste

El consorcio Vías del Istmo, S.A. ya cuenta con la orden de proceder para rehabilitar la carretera Panamericana entre Campana y Santiago.

Este miércoles se firmó el Acta de Puesta a Disposición de la Infraestructura por parte del ministro de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade, y el representante del consorcio, que conforman las empresas Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, S.A. de C.V.; Calzada Construcciones, S.A. de C.V. e Ingeniería Estrella, S.A.

Inicia la etapa de preconstrucción del proyecto, en el que el contratista desarrollará estudios técnicos que incluyen análisis de tránsito y movilidad, levantamientos topográficos, geotécnicos y de pavimentos, además de inventarios de infraestructura y servicios públicos.

Esta fase también incluye acciones de gestión ambiental y social, evaluaciones de impacto, planes de mitigación y coordinación con las comunidades ubicadas dentro del área de influencia.

Adicional, se tramitará la obtención de permisos y autorizaciones, se identificarán requerimientos prediales, el cierre financiero definitivo y se implementará un sistema de monitoreo y atención a usuarios.

Paralelo a estos estudios, deberá comenzar a darle mantenimiento al tramo de la Panamericana que comprende 192 kilómetros.

El ministro Andrade confía en que el proyecto se realice más rápido de lo previsto, mientras que por parte del contratista se dio la garantía de que antes de un año se pueda iniciar en firma la rehabilitación de la carretera.



En la actualidad, el tramo de la Panamericana Este, entre Las Garzas y Yaviza (Panamá y Darién) está siendo reparado. Es el primer proyecto mediante Asociación Público Privada que ejecuta el MOP.

La rehabilitación de la Panamericana Oeste se desarrollará en las provincias de Panamá Oeste, Coclé, Herrera y Veraguas. El mantenimiento se desarrollará en forma paralela a estudios que se tienen que ejecutar.

El proyecto de rehabilitación, mejora y mantenimiento de la carretera Panamericana Oeste (CPO), se realizará por un monto de $312.3 millones de dólares.

Al ser un proyecto que se ejecutará bajo el régimen de Asociación Público Privada (APP), el contratista deberá darle mantenimiento a la rehabilitación que haga por espacio de 15 años.

La obra se ejecutará en dos tramos que van de Loma Campana a Penonomé, con longitud de 91 kilómetros, y de Penonomé a Santiago, con 101 kilómetros de extensión.

Entre las mejoras se contempla la construcción de 15 retornos distribuidos entre los corregimientos de Chame, Gorgona, Coronado, Las Uvas, Las Guías Occidente, Aguadulce y Santiago.

Asimismo, incluye obras de seguridad vial, señalización horizontal y vertical, dos estaciones de pesaje, cámaras de videovigilancia y paradas de autobuses con bahías de descanso, entre otros componentes.

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Se prevé que durante la ejecución del proyecto se generarán más de 2,000 empleos directos y 10,000 indirectos.

Este es el segundo proyecto bajo APP que arranca, por parte del MOP. El tercero, será la ampliación de la Vía Centenario.