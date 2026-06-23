Ingenieros del Departamento de Puentes del Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizaron una primera inspección a la comunidad de Oajaca, en la provincia de Coclé, donde la semana pasada colapsó un puente colgante sobre el río Zaratí.

Evaluación del terreno y materiales

Durante esta evaluación técnica se determinó la cantidad de materiales que se van a utilizar, además de verificar las condiciones del terreno donde se levantará la nueva estructura.

Oajaca es una comunidad rural situada en el corregimiento de Chiguirí Arriba, en el distrito de Penonomé, que cuenta con una población que supera las 100 familias.

Conectividad con un nuevo puente tipo viga

Por parte del MOP se confirmó que el nuevo puente será construido en el mismo punto donde estaba ubicado el que colapsó, una estructura que ya había cumplido 30 años de vida útil.

La nueva obra consistirá en un puente tipo viga, el cual permitirá restablecer de forma segura la conectividad de esta zona rural del norte de Penonomé.

Ana Martínez, residente de la comunidad de Oajaca Abajo, agradeció la rápida respuesta de las autoridades y añadió que restablecer el paso sobre el río Zaratí es de suma importancia, en especial para los niños que acuden a la escuela del sector.

Plazo de ejecución y movilización de personal

Por su parte, el ingeniero Ramírez Jaramillo, coordinador de proyectos del Departamento de Puentes del MOP, explicó que para adelantar la obra se movilizará personal técnico procedente de otras provincias del país.

De acuerdo con las estimaciones brindadas por las autoridades de la institución, se espera que la obra esté completamente culminada en un plazo de dos meses.