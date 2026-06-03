Intensifican operativos en busca de los prófugos de La Joyita

La Policía Nacional y el Sistema Penitenciario solicitaron la colaboración urgente de la ciudadanía para ubicar y recapturar a los privados de libertad que se evadieron del Centro Penitenciario La Joyita el pasado lunes. Como parte de las acciones de búsqueda, las autoridades ofrecen una recompensa de 500 dólares a quien brinde información verídica que permita su localización.

Cualquier dato puede ser comunicado de manera estrictamente confidencial a la línea 104. Actualmente se mantienen desplegados férreos operativos de búsqueda y control en Pacora y áreas aledañas; se le pide a la población estar alerta y no intentar confrontar a estos sujetos, ya que se les considera de alta peligrosidad.

Los evadidos requeridos

Lista oficial de los reos evadidos: Benedicto Mendoza Mendoza, Carlos Edwin Castillo Macias, Edgardo Abdiel Guillén, Esteban Córdoba Salado, Edwin Daniel Ureña Martínez, Gerardo Sheck Sagel, Harmodio Joel Jonah París.

También se busca por la misma causa a Irving Xavier Rodríguez Rivas, Jaime Antuani Panay, Joshua Darío Hurtado Stanziola, José Alberto Cortés Olivero, Raúl Eduardo Santos Moreno, Richard Daniel Rivera Hibestroza, Ricardo Guarín Días, Simón González, Xavier Morales Gallardo y Walter Degaiza Barrigón.

Impactos

El escape, que sumó un total de 195 privados de libertad, escaló a un nivel crítico dejando un saldo de tres reos muertos, seis presos heridos y tres custodios lesionados.

El hecho ya genera los primeros cambios institucionales y acciones legales.'



Los informes preliminares indican que la fuga masiva se originó luego de que las autoridades penitenciarias, bajo una situación de "alerta", realizaran el traslado de un grupo de reos de "alto perfil" desde La Joyita hacia un penal en la provincia de Chiriquí, cerca de la frontera con Costa Rica.

Así como las requisas generales: Se ejecuta una revisión minuciosa en los pabellones de las más de doce cárceles del país, afectadas por la sobrepoblación y el hacinamiento.