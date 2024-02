Martinelli dice que Panamá vive un estado salvaje

El candidato presidencial por los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza, Ricardo Martinelli, denunció que Panamá vive un estado salvaje y que han violado el debido proceso en el caso New Business a tal punto que no le han permitido defenderse en los tribunales de justicia.

"Estoy en total indefensión, no me han dado copia del fallo para poderme defender. No me han dado las herramientas para hacerlo", dijo Martinelli en sus redes sociales.

El exmandatario presentó en la Asamblea Nacional (AN) una querella criminal en contra del presidente de la República, Laurentino Cortizo y el vicepresidente, José Gabriel Carrizo.

La querella del candidato presidencial contra Cortizo y Carrizo, es porque mantiene información a través de testigos protegidos de la Presidencia de la República, que estos quieren acabar con su vida.

"Yo cuando estuve en la cárcel El Renacer me trataron de matar tres veces, una vez me sacaron del hospital a las 2 de la mañana. Yo tengo conocimiento que hay personas que quieren ser testigos protegidos, que trabajan en la Presidencia de la República, que temen por su vida y me han dicho que me quieren meter preso para matarme, esos asesinos de Cortizo y Carrizo", afirmó el expresidente de Panamá.

Dentro de la querella, se detalla que un día antes del lanzamiento de la campaña, Martinelli recibió información de una persona que se le quiere perpetuar un atentado contra su vida e integridad personal. Esto con el objetivo de que no llegue a la presidencia.

De acuerdo al informante, lo que se busca es que Martinelli sea detenido y llevado a un centro penitenciario y luego matarlo.'

veces cuando estuvo detenido en El Renacer intentaron acabar con su vida, en el Gobierno de Juan Carlos Varela.

Incluso, el informante le dijo al candidato presidencial que estaba dispuesto a declarar la información que maneja, esto si le garantiza su seguridad a través de la figura de testigo protegido.

Luego de esto, el día 3 de febrero, Martinelli en su lanzamiento de campaña en el Parque Santa Ana, él mismo en su discurso hace público lo que quieren hacer en su contra.

Acto seguido, el 4 de febrero en horas de la tarde, continúo la persecución en su contra, toda vez que se presentaron unidades identificadas como personal del Gobierno e ingresaron a la aeronave que utiliza el expresidente Martinelli.

Este ingreso se hizo en momentos en que la nave se encontraba con pasajeros a su ingreso al hangar en el aeropuerto de Albrook.

Esto e hizo sin ninguna orden o permiso de alguna autoridad competente para su revisión, en la cual le tomaron fotos a los pasajeros de la aeronave, igualmente en la parte interna de la misma (cabina y baño) y comunicándole que seguían instrucciones precisas de la presidencia.

Atentado que supuestamente estaba siendo perpetrado por los querellados Carrizo y Mulino.

En la denuncia presentada por la abogada Shirley Castañeda, se señala que la conducta antes descrita se encuentra sancionable con pena de prisión, según el contenido del articulo 131 del Código Penal.

Artículo 131: "Quién cause la muerte a otro era sancionado con pena de prisión de veinte años".

Igualmente, se habla que en la conducta antes señalada que existe tentativa de homicidio, tal como lo dispone el artículo 48 del Código Penal. Mismo que indica que hay tentativa cuando se inicia la ejecución del delito mediante actos idóneos dirigidos a su consumación, pero esta no se produce por causas ajenas a su voluntad.

El exmandatario agregó que Carrizo y Cortizo desean sacarlo del engranaje político porque le tienen miedo y no quieren que el país cambie.

También dijo que seguirá peleando por su inocencia y manteniendo su candidatura presidencial.

"Mi candidatura sigue firme. Cuando el Tribunal Electoral me agarre y me diga que no puedo correr, mi candidato será José Raúl Mulino", expuso.

Dentro de la querella presentada, Ricardo Martinelli solicita como acción restaurativa, la suma de un millón de dólares.

