Martinelli: Me están irrespetado el fuero penal electoral

El expresidente Ricardo Martinelli, candidato presidencial del partido Realizando Metas, pidió al Tribunal Electoral y a los observadores internacionales que hagan respetar la democracia, el fuero penal-electoral y la voluntad popular.

"Confío en la posición vertical de los magistrados del Tribunal Electoral y que se reconozca mi fuero penal electoral para competir con mis adversarios, en igualdad de condiciones y respetar la democracia… No pido más que eso. Sé que los magistrados actuarán en estricto derecho porque ningún candidato debe ser perseguido políticamente y menos impedir que el pueblo se exprese en las urnas. Respetemos la democracia", afirmó.

Según Martinelli, "hay una mano tenebrosa y peluda que quiere intervenir y secuestrar a la democracia panameña, y que no quiere que los ciudadanos tengan mejores días, empleos, mejores salarios y que puedan disfrutar con su familia".

Según Martinelli, hay grupos de poder económico y político que utilizan sus medios de comunicación para crear tormentas de falacias, embustes, mentiras, manipulando la información para evitar que vuelva a gobernar en Panamá.

"Desde hace más de 10 años he sido víctima de utilizar el poder judicial para acabar con mi carrera política y he sido blanco de esta práctica, desde que dejé de ser presidente de la República", dijo.

Agregó que las leyes o procedimientos jurídicos son usados como arma de guerra, con el único fin de inhabilitarlo como candidato presidencial del partido Realizando Metas, mediante procesos amañados.

"Sin duda alguna, el candidato oficialista y los ponis electorales van atrás en los sondeos de opinión y si me eliminan de la contienda, ellos creen que tienen la irreal esperanza de una oportunidad electoral", aseguró.

96.92%

de voto obtuvo Ricardo Martinelli. 75%

de las actas habían sido escutradas cuando se le realizó la llamada por parte del TE para informarle que era el ganador.

Ante cientos de simpatizantes que se congregaron en el Hotel El Panamá, afirmó que esos grupos de poder económico y político son los mismos que exprimen al pueblo panameño con sus famosas excepciones fiscales, concesiones estatales y evasión de impuestos. "Fueron los mismos que durante mi administración tuvieron que pagar impuestos, que se usaron para hacer obras en beneficio del pueblo", añadió.

En cuanto a la persecusión política, Martinelli también recordó que ha sido el único en Panamá, que ha sido juzgado dos veces por la misma causa de los pinchazos y declarado no culpable.

"Fui sometido a un irregular e ilegal proceso de extradición, plagado de falsedades con testigos comprados con cargos diplomáticos y aún así mis abogados demostraron que no era culpable. En el 2019 se me privó de ser candidato a la alcaldía de distrito capital, en base a ridículas artimañas, de que no tenía residencia en Panamá", enumeró.

Martinelli aseguró que una vez gane la elección del 2024, los panameños retornarán al éxito del pasado, de un Panamá grande y próspero y no como ahora, con una economía en el piso, solo porque un pequeño grupo político es quien quiere aprovecharse de las riquezas de la nación.

