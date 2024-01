Martinelli: Vamos a ganar esta contienda, por ello tantas ilegalidades en procesos armados

El candidato presidencial por los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza, Ricardo Martinelli manifestó: "Nosotros vamos a ganar esta contienda, esta es la razón por la cual están haciendo tantas ilegalidades".

Denunció que la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) María Eugenia López insulta, manipula, decide y hace lo que le da la gana en este país con la justicia.

Sobre el hecho que le hayan negado una serie de recursos Martinelli dijo: "Si hubiera presentado 100 me los hubieran negado, vamos a presentar 2 mil, 3 mil, 5 mil. Esto no es contra Ricardo Martinelli, es contra el pueblo panameño porque no quieren que se cambie este país para que vengan la misma gente de siempre con los mismos sistemas caducos, corruptos, el sistema inoperante de salud, educación, en el transporte, la administración del Gobierno, en todo. Esto no es contra Ricardo Martinelli sino contra los cuatro millones de panameños.

Tras el recurso de inconstitucionalidad que le negó la Corte Suprema de Justicia, el exgobernante indicó "a mi me lo niegan todo".

Ante el fallo en ese recurso, el magistrado Cecilio Cedalise advirtió que el impedir la tramitación del recurso extraordinario de casación del candidato presidencial Ricardo Martinelli por el caso New Business se erige como una arbitrariedad jurídica.

Cedalise expresó que la sentencia penal proferida por el Tribunal Superior de Liquidación de las Causas Penales es susceptible de este recurso.

El magistrado expuso estas argumentaciones tras salvar su voto en la advertencia de inconstitucionalidad interpuesta por el abogado Carlos Carrillo, en representación de Martinelli.'

de mayo son las elecciones generales en Panamá, donde se elegirán nuevas autoridades. 8

candidatos presidenciales se disputan la silla presidencial en Panamá.

Cedalise, además, recalcó que recibió el documento de la advertencia de inconstitucionalidad en su despacho el 23 de enero a las 5:00 p.m., lo que demuestra tanto en hecho como en derecho que su actuar se encuentra dentro de los parámetros legales que rigen la materia.

En este sentido recordó que el salvamento de voto puede ser utilizado dentro del periodo de cinco días contados desde la fecha en que quedó adoptada por decisión mayoritaria.

Las palabras de Cedalise se constituyen en una importante advertencia, luego de que días atrás se revelara que la magistrada María Eugenia López elaboró un proyecto de fallo con la no admisión de la casación.

Por su parte José Raúl Mulino, candidato a la vicepresidencia de la República por los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza, señaló que la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no puede darse el lujo de no admitir la casación presentada a favor de Ricardo Martinelli Berrocal, solo para tratar de truncar su carrera política.

Mulino subrayó que la casación no es una apelación, como han querido hacer ver, sino que es un recurso extraordinario que es muy delicado, tanto en lo civil, así como en la rama penal.

"Ese documento que se publicó y se repartió ampliamente, el cual armó el abogado Carlos Carrillo, es perfecto y debe la Sala Penal de la Corte decidir en Derecho lo que allí se plantea", puntualizó.

Los exabruptos jurídicos de los que es objeto Martinelli han sido expuestos a nivel internacional.

López trabajaba en la resolución del recurso usurpando funciones, debido a que la magistrada ponente del caso es Ariadne García y no ella.

En medio de esta situación se denunció la presencia de elementos de la inteligencia presidencial en el Palacio Gil Ponce, lo que pone en entredicho la separación de poderes del Estado y la independencia judicial en Panamá.

Fuentes confiables revelaron a este medio que miembros del Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional, adscrito a la Presidencia de la República, estuvieron en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, muy probablemente revisando los equipos informáticos del Órgano Judicial.

Esa situación se produce días después que el candidato presidencial favorito para ganar las elecciones: Ricardo Martinelli interpusiera una querella penal contra la presidenta de la Corte, María Eugenia López Arias, por los delitos de corrupción de servidores públicos, abuso de autoridad y extralimitación de funciones.

