Ministerio Público ha mentido en sus alegatos finales

La Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada ha mentido en sus alegatos finales dentro de la audiencia de fondo por el caso New Business, así lo manifestó el abogado Luis Eduardo Camacho González, defensor del precandidato presidencial por el partido Realizando Metas (RM), Ricardo Martinelli.

El jurista indicó que por ejemplo la Fiscalía señaló que la empresa Excavaciones del Istmo había hecho pagos de un anticipo que había recibido. Lo que es un error del fiscal de la causa, ya que las evidencias del expediente demuestran que el pago se hizo de un avance de obra, es decir, era un trabajo que ya el contratista había realizado.

"No era un anticipo, es distinto. Un anticipo no es lo mismo que un avance de obra, son dos cosas totalmente diferentes y cuando el fiscal se paró allí y le dijo al juez que el pago que habían hecho de 2 millones de dólares, provenían de un anticipo, está mintiendo, eso es algo que la defensa del señor Wong lo va a evidenciar, yo lo tengo claro, porque a mí me acusan también de que los fondos del señor Wong son de Ricardo Martinelli y eso no es cierto", aseguró.

En base a esto, Camacho González, comentó que él está claro cuál fue la figura que se usó y con toda seguridad puede señalar que la Fiscalía está mintiendo.

Indicó que cuando le toque a la defensa van a exponer como se ha faltado a la verdad en este caso por la compra de Editora Panamá América S.A.

"Quiero pensar que el fiscal Emeldo Márquez está faltando la verdad, quiero pensar que es por desconocimiento de la materia de la que él está hablando y no que lo está haciendo intencionalmente, aunque en este caso en particular, yo creo que hay un mal proceder del Ministerio Público", aseveró.

El defensor indicó que ha escuchado con detenimiento los planteamientos del fiscal y ha señalado muchos errores que ha planteado como ciertos a la jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloísa Marquínez.'

2010

fue el año en que se realizó la compra y venta de Epasa, en ese entonces propiedad de la familia Arias Galindo. 2014

Se armó bajo presiones el caso New Business, el cual es calificado como un caso abusivo y arbitrario

"Eso es un error y un grave error, porque el Ministerio Público tiene un deber de ser objetivo, de decir la verdad, pero no tratar de manipular lo que realmente ocurrió y eso es lo que yo he visto de la Fiscalía en sus alegatos", argumentó.

Camacho González expresó que la Fiscalía realizó una exposición muy emotiva sobre Ricardo Martinelli Berrocal, pero que cuando les corresponda a ellos como defensa van "desmoronar" eso que han señalado, por lo que plantean la realidad de los hechos y como el Ministerio Público se prestó para "encubrir, ocultar, tergiversar la verdad de lo que ocurrió en este caso y proteger a unas personas que cedieron a las presiones que los sometieron".

En cuanto a la sustentación de los alegatos finales de los defensores, el letrado afirmó que esperan que la jueza sea proporcional con el tiempo dado a los representantes del Ministe rio Público, los cuales pidieron 12 horas para sus argumentaciones.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Falta seriedad

En cuanto a la no comparecencia de los testigos protegidos en el caso New Business, lo que es fuertemente cuestionada por parte de la defensa del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, el jurista dijo que en cualquier país serio los testigos protegidos se hacen comparecer a un proceso, cosa que no sucedió en el caso New Business.

"Tengo mis dudas de que nosotros tengamos una justicia seria", dijo el abogado.

Camacho González indicó que estos testigos son personas que controla el Ministerio Público.

"¿Cómo el Ministerio Público no fue capaz de hacer que esas personas con las que llegaron a un entendimiento, comparezcan?", fue la pregunta que formuló la defensa de Martinelli.

Lo más grave para el jurista es que muchos de estos acuerdos se lograron con el beneplácito de William Moore, hermano de la fiscal Zuleyka Moore.

Agregó que muchas de las personas que salieron del proceso lo hicieron porque solo les pedían mencionar a Ricardo Martinelli Berrocal.

"Aquí hay algo que nos están escondiendo", afirmó el abogado Luis Eduardo Camacho, a su llegada a Corte Suprema de Justicia. "Ni en el juicio de los mal llamados 'Pinchazos Telefónicos", se atrevieron a tanto, indicó.

Las realidades demuestran cómo hay manipulación y la intención de controlar la verdad, agregó Camacho González.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!