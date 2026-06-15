Minsa tiene 128 instalaciones de salud con horario extendido

Ante la reciente sanción de la Ley 528 que establece la extensión de horarios en centros de salud, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que cuenta en la actualidad con 108 instalaciones de primer nivel de atención con horario extendido y 20 hospitales de primer y segundo nivel que brindan atención las 24 horas.

"Esto demuestra que, antes de la entrada en vigencia de la Ley 528 de junio de 2026, la institución ya implementaba estrategias para ofrecer atención más allá del horario regular de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.", informó una nota informativa de la entidad.

De acuerdo con el Minsa, de las 108 instalaciones con horario extendido, distribuidas en ocho regiones de salud del país, 31 operan las 24 horas, los 365 días del año; 20 brindan atención de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. los sábados, domingos y días feriados; mientras que otras mantienen horarios ampliados hasta las 7:00 p.m. y las 11:00 p.m.

En cuanto a los hospitales, por la naturaleza de sus servicios, operan las 24 horas en 12 regiones de salud.

El ministro de Salud encargado, Manuel Zambrano Chang, señaló que el Minsa ya dispone de una red de instalaciones con horario extendido, diseñada de acuerdo con las necesidades particulares de cada región, distrito y corregimiento, especialmente en áreas donde existe demanda de atención fuera del horario regular.

"Ahora, la nueva ley nos indica que debemos ampliar los horarios en otras instalaciones, por lo que será necesario realizar análisis y estudios de demanda para implementar esta medida de manera progresiva y sostenible", explicó Zambrano Chang.

La norma también involucra a instalaciones de salud de la Caja de Seguro Social (CSS), entidad que todavía no se ha pronunciado sobre el particular.'

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millones de dólares es lo que gasta el Minsa en pagar turnos extraordinarios por mes. 20

hospitales tiene el Minsa en 12 regiones de salud, los cuales están operativos 24 horas.

Lo principal que se deberá buscar ante la nueva norma será fondos para pagar turnos extraordinarios del personal de salud, situación que en el caso del Minsa siempre ha recurrido a traslados de partidas para cumplir.