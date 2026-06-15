Nuevo intento para adjudicar recolección

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (Aaud) convocó a un nuevo acto público para adjudicar la recolección de basura en el sector este de la capital.

El llamado se realiza, luego que una primera convocatoria quedara desierta, con diferencias entre dos consorcios que llegaron hasta el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.

La Autoridad de Aseo ya adjudicó contratos en dos zonas de la capital.

La Aaud mantiene la vigencia del contrato en siete años al precio de $47.95 la tonelada de desechos y un precio de referencia de $36.7 millones, que con impuesto se eleva a $39.3 millones.

La Zona 4 comprende los corregimientos de Juan Díaz, Tocumen, Pedregal, Mañanitas, Las Garzas, San Martín, Pacora y 24 de diciembre.

Con base en los registros históricos de operación, se ha determinado que el volumen promedio diario de residuos recolectados en cada una de estas zonas no supera las 300 toneladas, manteniéndose dentro de rangos equivalentes en cuanto a frecuencia de recolección, cantidad de rutas y tiempos de disposición final.

Además, tiene la ventaja operativa de contar con un centro de transferencia de Paso Blanco.

La visita de campo para las empresas interesadas se tiene contemplada para el 25 y 26 de junio, mientras que la reunión previa está programada para el 30 de junio.'

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corregimientos de la capital son en los que el servicio de la recolección y traslado de basura es ofrecido por empresas.

La presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas está prevista para el 24 de julio.

Los proponentes deberán presentar un mínimo una y máximo de tres certificaciones o actas de aceptación sustancial, con recibido a satisfacción a la fecha de presentación de la propuesta o actas de aceptación final, emitidas por entidades gubernamentales o empresas privadas, que demuestren experiencia comprobada en la prestación del servicio.

Las certificaciones deberán acreditar un volumen promedio mínimo de 300 toneladas diarias y corresponder a contratos ejecutados dentro de los últimos ocho años.

En la Zona 4, preocupa mucho la basura acumulada, especialmente cerca del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

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"Demasiados vertederos clandestinos, lo que genera graves problemas para el ambiente y la seguridad de todos. Estos montones de basura atraen aves que comen restos muertos, como los gallinazos, lo cual puede ser peligroso para los aviones", advierte la Autoridad de Aseo.

Otros contratos

La Aaud ya adjudicó los contratos de las zonas 2 y 3 de recolección.

En la zona 2, conformada por los corregimientos de Betania, Pueblo Nuevo, San Francisco, Río Abajo, Parque Lefevre y Don Bosco, se adjudicó el contrato a Istmo Green por $46.3 millones.

La zona 3, que reúne a los corregimientos de Chilibre, Alcalde Díaz, Las Cumbres, Ernesto Córdoba y Caimitillo, se adjudicó al consorcio Aseo Total por $39.3 millones.