Pasión Mundialista 2026 / Suiza Estados Unidos Suiza y Bosnia vive el juego minuto a minuto Publicado 2026/06/18 13:45:00 Noticias Relacionadas 1 José Córdoba lamenta la derrota de Panamá ante Ghana, pero destaca el trabajo del equipo 2 Los jugadores panameños, dolidos al perder en el descuento un partido que dominaron 3 Bárcenas tras la caída ante Ghana: "Panamá no se ha rendido todavía" 4 Panamá tendrá que levantarse luego de caer ante Ghana 5 Mala lectura del DT condenó a Panamá 6 'Gary Stempel, el punto de quiebre', la biografía autorizada Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.
Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.