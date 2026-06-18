La provincia de Colón registró una violenta jornada entre la noche del miércoles y las primeras horas de este jueves, dejando un saldo de dos personas fallecidas en incidentes separados ocurridos en los corregimientos de Cativá y Sabanitas.

La primera víctima fue identificada como Elvin Hernández Pérez, de 22 años de edad, quien murió la noche del miércoles 17 de junio tras sufrir un atentado en el corregimiento de Cativá.

Las detonaciones con arma de fuego se registraron en Calle Segunda, en medio de la noche y mientras se desarrollaba un partido de fútbol en el sector.

Hernández fue auxiliado y trasladado de urgencia a la sala de urgencias del Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, ubicado en el corregimiento de Cristóbal Este. Sin embargo, a eso de las 8:10 p. m., los galenos confirmaron su fallecimiento.

Agentes de la Policía Nacional acordonaron el sitio del ataque para recabar los primeros indicios, mientras que peritos de Criminalística procesaron la escena del crimen. El cuerpo del joven fue trasladado a la morgue judicial para la necropsia de rigor.

Homicidio en plaza comercial de Sabanitas

El segundo hecho de sangre cobró la vida del ciudadano Gabriel James Ariano, de 41 años de edad, a primeras horas de este jueves.

Este crimen se registró en una plaza comercial del corregimiento de Sabanitas, específicamente en las inmediaciones de un centro de diversión para adultos que opera en el área.

Ariano recibió varios impactos de bala que le provocaron la muerte de forma instantánea. Al ser alertados por las detonaciones, unidades de la Policía Nacional se movilizaron al punto del ataque, donde constataron que el ciudadano ya no mantenía signos vitales.

Las autoridades ministeriales y los brazos auxiliares de investigación han iniciado los procesos correspondientes para esclarecer ambos homicidios perpetrados en la Costa Atlántica.