Ubaldo Davis arremete contra Thomas Christiansen por la derrota ante Ghana

Ubaldo Davis, creador de La Cáscara, arremetió contra Thomas Christiansen, director técnico de la Selección de Panamá, y lo acusó de haberse robado el partido ante Ghana por sus desatinadas decisiones.

Davis, que presenció el partido en Toronto (Canadá), hizo pública su decepción porque Panamá dominó el partido, sin embargo, en los últimos minutos la victoria se esfumó.

"No tenemos delanteros", "Este equipo está muerto" y "Este era nuestro juego y nos lo robaste", fueron algunas de las declaraciones que compartió Davis tras la derrota.

El cascaroso lamentó que no hayan convocado a Kadir Barría y que en su lugar Christiansen optó por los "manes de siempre". "(...) Si no están al nivel no van", sentenció.

"(...) Christiansen, de verdad, vete, vete", dijo.