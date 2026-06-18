Greeicy dramatiza falsa ruptura con Mike Bahía

Greeicy Rendón reaccionó de forma dramática a un titular falso durante su participación en el programa Kapra Diner. El video se volvió viral en las últimas horas y generó confusión entre sus seguidores. Al final, dejó claro que se trataba solo de una dinámica de entretenimiento.

El segmento forma parte de un formato donde los invitados responden a titulares inventados. Greeicy fingió sorpresa y dramatizó el momento al leer la noticia sobre su ruptura con Mike Bahía. La artista incluso mencionó elementos emocionales durante la reacción.

Posteriormente, la cantante aclaró que todo era una broma. Confirmó que su relación con Mike Bahía sigue intacta y que continúan juntos como pareja y familia. El programa busca crear contenido humorístico con estas noticias falsas.

Greeicy y Mike Bahía han enfrentado rumores de separación en varias ocasiones. En mayo de 2025, por ejemplo, la artista desmintió chismes tras un baile con otro cantante y reafirmó su unión de manera jocosa.

En 2024, la pareja anunció una separación musical temporal. Decidieron enfocarse en proyectos individuales después de su gira Lovers Tour, pero siempre aclararon que su relación personal no se veía afectada.

La pareja, que comparte un hijo, ha mantenido una relación pública durante años. Han superado crisis y han compartido momentos familiares y profesionales con sus seguidores.

El video del programa Kapra Diner circuló rápidamente en redes sociales. Muchos usuarios creyeron inicialmente en la noticia antes de conocer el contexto completo del segmento.

Greeicy ha utilizado estas apariciones para conectar con su audiencia. En el mismo espacio, promocionó su trabajo musical mientras participaba en la dinámica de titulares falsos.

La pareja sigue activa en la música de forma individual. Recientemente han compartido eventos y lanzamientos que muestran su cercanía personal y apoyo mutuo.

Hasta el momento, no existe ninguna confirmación de problemas en su relación. Tanto Greeicy como Mike Bahía continúan desmintiendo rumores y enfocándose en su vida en común.