Establecerán un límite de tiempo para la construcción de la nueva Constitución

La elaboración de una nueva Carta Magna de cara a las elecciones de 2029 tendría límite de tiempo para evitar dilataciones que afecten el proceso.

El presidente José Raúl Mulino mencionó que una de sus prioridades es que el mismo sea lo más participativo e inclusivo posible; sin embargo, es importante que previamente se establezca un rango definido para que su sucesor juramente ante este documento.

Destacó que uno de los cambios que le gustaría implementar es una reforma al Estado en términos estructurales para que sea menos burocrático; no obstante, prefiere que las modificaciones surjan de los constituyentes.

Anunció que el procedimiento iniciará formalmente el próximo año; mientras tanto, la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac) continúa con su programa de alfabetización a nivel nacional.

"Pedir a los interesados que manden proyectos de constitución es bueno porque empieza a ejercitar la mente de abogados y no abogados, porque el tema de una constituyente no es solo de abogados", dijo.

El doctor Miguel Antonio Bernal, coordinador ejecutivo de Sepresac, ha reiterado que el proceso constituyente debe ir acompañado de preparación, responsabilidad y compromiso.

"Hago un llamado a que se interesen en estos temas; una democracia se construye con ciudadanos activos e informados”, apuntó.

Sostiene que es la participación de los jóvenes es vital porque aún no han sido contaminados.