Panamá pide ser sede de foro de inversiones

Panamá confirmó su intención de ser la sede del IMC Forum 2027, uno de los principales encuentros internacionales especializados en inversión global, movilidad internacional, residencia por inversión y gestión patrimonial.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó encabezó una misión oficial que participó este año en el IMC Forum de este año, que se celebró en París.

La misión aprovechó la presencia de inversionistas, instituciones financieras, firmas legales, asesores patrimoniales y líderes empresariales para analizar tendencias y oportunidades relacionadas con la inversión internacional y la movilidad global.

De ser acogida la petición, la celebración del foro en nuestro país permitirá convertirlo en anfitrión de una de las plataformas más influyentes del mundo para la promoción de inversiones, la movilidad internacional y la atracción de capital global.

A su vez, representará una oportunidad para proyectar las ventajas competitivas del país ante una audiencia internacional.

Asimismo, permitirá fortalecer la promoción internacional de sectores estratégicos de la economía y posicionar a Panamá como un centro regional para la inversión, los negocios y la conectividad global.

"Cada reunión, cada alianza y cada espacio de diálogo internacional que construimos tiene un objetivo claro: generar más oportunidades para Panamá. Nuestro compromiso es seguir posicionando al país ante quienes buscan destinos confiables para invertir, crecer y desarrollar proyectos de largo plazo", señaló el ministro Moltó.

La participación panameña en el foro incluyó una intervención del ministro como orador principal, donde presentó la visión del país como una plataforma para la inversión.