Motín del pasado lunes en La Joyita dejó tres detenidos sin vida

El Complejo Penitenciario La Joya sigue sin control, tras revelarse la alarmante cifra de evadidos, fallecidos y heridos que dejó el motín del pasado lunes.

En conferencia de prensa encabezada por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y con la presencia de Jaime Fernández, director de la Policía Nacional, y Jorge Torregroza, director general del Sistema Penitenciario, se confirmó que el incidente provocó la evasión de 195 detenidos, de los que 69 aún se encuentran prófugos.

El confuso hecho de violencia suscitado el pasado 1 de junio, dejó tres detenidos fallecidos dentro del penal La Joyita, además de otros seis presos heridos y tres unidades de la policía heridas, incluyendo una que fue secuestrada por los reclusos, siendo liberada después.

La ministra Montalvo explicó que se aprovechó el traslado de un grupo de detenidos hacia otras cárceles, para provocar el motín que se registró en dos pabellones de La Joyita.

Según las palabras de la titular, los reos insurrectos desafiaron al Estado y se encontrarán con la "mano dura" de parte de este.

El director de la Policía informó que 1,200 unidades participaron para controlar la situación y se tuvo que pedir ayuda a otros estamentos como el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), que facilitó los helicópteros con los que se ubicó a los fugados.

También se contó con apoyo de efectivos del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y del Servicio de Protección Institucional (SPI).'



Hace poco fueron condenados 12 detenidos por la matanza registrada en La Joyita en diciembre de 2019.

Esta tragedia motivó cambios en La Joya, que reforzó sus controles internos y externos para evitar otro hecho similar.

En este año, la situación ha vuelto a salirse de control dentro del penal, algo que han reconocido las autoridades.

Rebajas de pena y otras medidas ha ejecutado el Ministerio de Gobierno, a través del Sistema Penitenciario para propiciar la resocialización de los detenidos y baja el hacinamiento que se vive en las cárceles de la capital y el interior.

Destacó que en el sector de Tanara, Chepo, se dieron muchas de las recapturas efectuadas.

Por otra parte, el director del Sistema Penitenciario, comunicó que las visitas fueron suspendidas de manera indefinida en La Joyita, donde sucedieron los hechos, mientras que en La Joya y la Nueva Joya se reanudarán el próximo lunes.

Tanto la ministra como el director de la Policía Nacional solicitaron el apoyo de la población para que colabore con información que permita dar con la captura de los 69 evadidos que siguen prófugos.

El prontuario de estos sujetos es diverso, reconocieron las autoridades.

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Este es el segundo hecho de violencia que se registra en La Joya en menos de dos meses, los cuales han provocado la muerte de cuatro privados de libertad.

Todavía la situación es confusa y las autoridades reconocieron que quedan hechos por esclarecer, excusándose en la población penitenciaria de este complejo penal, que alberga a más de 4,800 detenidos entre las tres cárceles.

Adicional a la realidad que se vive en estas cárceles, se cuentan los asesinatos que se están registrando en las últimas semanas en varios puntos de la capital, San Miguelito, Colón y otros sitios, los cuales están relacionados a rencillas entre bandas criminales.

Lo que se vive en las calles está relacionado con lo que se ha pasado en La Joya, reconoció el director de la Policía, en una conferencia que brindó semanas atrás, luego de los incidentes del 21 de abril.