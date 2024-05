Mulino se convierte en presidente electo

José Raúl Mulino, candidato de los partidos Realizando Metas y Alianza, se convirtió ayer en el presidente electo de la República de Panamá, tras lograr el 34.4% de los votos válidos emitidos.

Mulino logró el triunfo luego de verse sometido a una intensa campaña, en la cual se intentó inhabilitarlo, así como se hizo con el expresidente Ricardo Martinelli.

"Misión cumplida carajo. Aquí estamos porque hemos llegado, con el voto mayoritario del pueblo panameño duélale a quien le duela", expresó en su discurso Mulino, ante sus simpatizantes.

Manifestó que "es una fecha, quizás, la más importante de mi vida. Es una fecha donde cae sobre mis hombros y sobre mi familia la más grande responsabilidad que panameño alguno puede tener o sentir, conducir los destinos de la nación panameña a partir del 1 de julio próximo".

Reconoció que "es una tarea gigante en un país donde lo más importante de esta campaña política fue identificarme con ese sentimiento y ese clamor de las mayorías irreductibles del país que confiaron en nuestra propuesta, porque tenían esperanza del hueco en que los últimos diez años nos han metido".

"A Ricardo Martinelli, amigo, misión cumplida también Ricardo. Cuando me invitaste a ser vicepresidente, la verdad es que no me imaginaba este escenario, pero me tocó y lo asumí con enorme responsabilidad y humildad".

El mandatario electo señaló:" El pueblo panameño, la inmensa mayoría que es nuestro voto, el que más necesita el que menos tiene, ese es nuestro voto fuerte y es nuestra base política y por las personas que trabajaremos duro, incansablemente todos los días".'

34.4%

es el porcentaje que logró el presidente electo en los comicios del domingo. 25%

obtuvo Ricardo Lombana, el más cercano contendor de José Raúl Mulino.

Explicó que "sí bien impulsaremos un gobierno proinversión, proempresa privada, no nos podemos olvidar de los que tienen hambre, de los que quieren un empleo, y de los que necesitan agua potable en todo el país, todos los días. Son retos muy grandes, pero los vamos a afrontar como se tiene que afrontar con decisión y liderazgo, que es lo que le falta a este país".

El político manifestó que una vez asuma el poder como presidente de la República convocará a diversos sectores para un gobierno de unidad, no obstante, dejó claro que ese gobierno de unidad no representa repartidera de puestos.

"A partir de l 1 de julio construiré un gobierno con las mejores personas de este país para las distintas áreas que necesitan gente capaz, vengan de donde vengan".

Destacó: "No me anima, a pesar de todo lo que me hicieron en esta campaña, una gota de venganza contra nadie, ni contra los que trataron cobardemente, con argucia, manipulaciones, chantaje, torcer la voluntad popular y que una Corte Suprema pusiera el próximo presidente de la República".

Agregó: "Triunfó el pueblo, triunfó el pueblo con una voz amplia, grande de cientos de miles de votos que dijeron, basta ya, basta ya de llevar la venganza como la bandera más importante de gestión de un gobierno. Aquí estamos esquinados y postrados producto de diez años de desfachatez, producto de diez años de todo tipo de corrupción y de todo tipo de injerencia y de persecución política, con la justicia amañada, con procuradores en la gaveta del carro. Se acabó esa vaina carajo.".

"Óiganlo bien, Óiganlo bien, se acabó la persecución política, se acabó la manipulación del Ministerio Público, se acabó la manipulación de jueces y magistrados, a partir del 1 de julio se recobrarán las llaves de los candados que los han tenido presos, persiguiendo, dañando reputaciones y familias sin el menor asomo de vergüenza.

Todos los contrincantes de José Raúl Mulino reconocieron el triunfo del presidente electo.

