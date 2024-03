'Mulino tiene todo el derecho de ser candidato'

Impedir que José Raúl Mulino corra para presidente de la república por los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza, sería negarle un derecho humano a todos los miembros inscritos de estos partidos a elegir y ser elegido, dijo el abogado y Panameñista Herbert Young.

"Impedirlo es contraproducente, ninguna norma puede prohibir eso, según mi opinión jurídica. Tiene derecho a correr como candidato por la presidencia de la república el próximo 5 de mayo, aseguró el político en una entrevista.

"No es la primera vez en la historia jurídica; en materia electoral desde 1989 a la fecha no es la primera vez que un candidato reconocido por el Tribunal Electoral después es declarado no idóneo y su suplente toma la candidatura principal. Eso lo establece el artículo 362 del Código Electoral" finalizó diciendo Herbert Young.

Por otro lado, ayer el Tribunal Electoral ratificó la inhabilitación de Ricardo Martinelli como candidato presidencial del partido Realizando Metas.

La decisión del Pleno ratifica lo acordado el pasado lunes 4 de marzo, con sustento en el artículo 180 de la Constitución Política, al inhabilitar a Martinelli debido a que enfrenta una condena que está ejecutoriada y que supera los 5 años con pena privativa de libertad.

Una vez agotada la vía en la justicia electoral, se cumple con el debido proceso dentro de este trámite juisdiccional y en consecuencia, surtidos los efectos jurídicos, corresponderá al candidato a vicepresidente José Raúl Mulino, ocupar la candidatura a la presidencia de la República por los partidos RM y Alianza, para la elección general del 5 de mayo del 2024.

