'Panamá vive en un laberinto de desempleo'

Panamá desde hace nueve años vive un laberinto de desempleo, incremento de criminalidad, inoperancia gubernamental y persecución política, aseguró Ricardo Martinelli, primer candidato presidencial por el partido Realizando Metas (RM).

Martinelli durante su discurso ante miles de simpatizantes, denunció que grupos de poder económico y político utilizan sus medios de comunicación para crear tormentas de falacias, embustes, mentiras, manipulando la información para evitar que vuelva a gobernar Panamá.

"Son los mismos que exprimen al pueblo panameño con sus famosas excepciones fiscales, concesiones estatales y evasión de impuestos. Fueron los mismos que durante mi administración tuvieron que pagar impuestos, que se usaron para hacer obras en beneficio del pueblo", aseguró.

Agregó que se perdieron millones de dólares, bajo la excusa de investigaciones penales armadas desde un Ministerio Público (MP) paralelo, como la Ciudad de la Salud, paralizada en su totalidad, mientras los panameños necesitaban a gritos un hospital moderno, en una pandemia que mató a miles de personas.

"El reinicio de estas obras, con el gobierno actual, incrementó sus costos, que pagan los panameños con sus impuestos, directamente descontados de sus salarios, mientras los responsables de este desastre económico, se mueren de la risa en sus palacetes", argumentó.

El candidato indicó que en el próximo torneo electoral no estará en juego solo una silla, "sino su futuro, su salud, su salario, su prosperidad y su democracia".

"La mentalidad de mis adversarios no es pensar en las próximas generaciones, sino en las próximas elecciones; buscan mantener su estatus quo, para no pagar impuestos y que el resto de los panameños no tengan una mejor calidad de vida", resaltó.'

Explicó que no quieren que los panameños de a pie tengan derecho a medicinas, mejor atención en los hospitales y a una educación de excelencia. En razón de esto, sus adversarios realizan un juicio político para negar a los panameños el derecho de elegir a quien quieren para vivir mejor.

Aseguró que "con la ayuda de Dios y de todos los panameños saldremos adelante de la difícil situación económica en la que se encuentra el país".

"Confío en la posición vertical de los magistrados del Tribunal Electoral y que se reconozca mi fuero-penal electoral para competir con mis adversarios, en igualdad de condiciones y respetar la democracia. No pido más que eso".

Comentó que una vez gane las elecciones del 2024, los panameños retornarán al éxito del pasado, de un Panamá grande y próspero y no como ahora, con una economía en el piso, solo porque un pequeño grupo político es quien quiere aprovecharse de las riquezas de la nación.

"Lo que muchos califican de clientelismo, es el resultado de las necesidades que la mayoría de los políticos no le han solucionado a la población", acotó.

Martinelli expresó que sus adversarios no piensan en los que viven en San Miguelito, comarcas y en los barrios populares, sino que están solo por sus propios intereses.

"El único con derecho a elegir a su mandatario es el pueblo panameño, no los grupos de poder político y económicos que se creen los dueños del país. Desde el primer momento he demostrado mi inocencia, no se me ha condenado por ninguno de los casos falsos, políticos y con violaciones procesales que se me han armado, esto a pesar de usar toda la maquinaria del Órgano Judicial y fiscales que no investigan debidamente, por órdenes dictadas desde la Presidencia de la República y de la Corte Suprema", dijo.

Puntualizó que por más de 10 años ha demostrado su inocencia y ha sido el único panameño al que lo ha sometido dos veces a un mismo proceso legal, el caso Pinchazos, donde en dos ocasiones fue declarado no culpable.

El líder de RM también aprovechó la ocasión para pedirle perdón a su familia por los momentos que los ha puesto a vivir en todos estos años, al igual que a quienes formaron parte de su Gobierno, los cuales han vivido una persecución política.

Como parte de su discurso, Martinelli señaló que no hay tiempo para rencores, esto en referencia a quienes lo han hecho vivir toda esta persecución en los últimos años.

El candidato de Realizando Metas fue favorecido con más del 96% de los votos escrutados, en las elecciones internas de este colectivo político.

