Parque Porras, declarado patrimonio cultural

El Parque Porras, referencia histórica de la Ciudad de Panamá fue declarado Patrimonio Cultural Material de la Nación, mediante la Ley 530, sancionada este martes.

En la norma se destaca que esta plaza, ubicada en el corregimiento de Calidonia, entre Avenida Perú y Avenida Cuba, fue epicentro de la Exposición Nacional celebrada entre 1912 y 1916 para conmemorar el cuarto centenario del avistamiento del Mar del Sur por Vasco Núñez de Balboa, acontecimiento ocurrido el 25 de septiembre de 1513.

La ley dispone colocar en un lugar visible del parque, una placa alusiva que establezca que ha sido declarada patrimonio cultural material.

La declaratoria de patrimonio incluye la plaza en su integridad, incluyendo bustos, elementos conmemorativos, áreas verdes y su paisajismo, además del majestuoso monumento en honor al tres veces presidente de la República.

El Municipio de Panamá será el encargado del plan de manejo, mantenimiento y uso de este espacio público, en cumplimiento de la Ley 175 de 2020.