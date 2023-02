Poco avance en caso del ministro Valderrama

Aún se sigue a la espera de la posición del procurador de la Administración, Rigoberto González, en torno a la denuncia presentada contra el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, quien admitió públicamente que ha violado la ley para beneficiar a los productores de arroz.

El último reporte que se conoce en torno a este caso, fue que el procurador González le solicitó al ministro Valderrama, un informe explicativo sobre las afirmaciones que hizo en una reunión con los productores, las cuales se filtraron en las redes sociales.

El pasado 3 de febrero se le informó al funcionario que tenía cinco (5) días hábiles para presentar dicho informe explicativo.

En la nota enviada por el procurador al ministro, le indica lo siguiente:"En las redes circula un vídeo que revela intimidades del encuentro entre los miembros de la Cadena Agroalimentaria de Arroz y las autoridades, con polémicas expresiones del propio titular del Mida".

También se transcribe parte de una noticia publicada por el diario El Panamá América, el pasado martes 31 de enero de este año, la cual recoge supuestas expresiones manifestadas en dicha reunión.

"Estamos violando la ley para salvarlos a ustedes", dijo textualmente el ministro en un acalorado debate, sin que, hasta el momento, la autoridad haya dado alguna explicación sobre el contexto sobre el cual surgió el tema.

Esta denuncia administrativa fue presentada por el abogado Ernesto Cedeño Alvarado, el pasado 1 de febrero en la Procuraduría de la Administración.'

"Estoy esperando que el procurador de la administración le meta el pie en el acelerador en este tema, admita mi denuncia y él exija rendición de cuentas, estoy esperando esa nota, porque yo he ido varías veces a la procuraduría y me dicen que hay un proyecto en el que le van a exigir cuentas al ministro del Mida, pero no sé si el procurador de la administración lo va a firmar", dijo.

Dudan que prospere

Uno que tiene grandes dudas que las investigaciones contra Augusto Valderrama prosperen, es el abogado y catedrático universitario, Miguel Antonio Bernal.

Bernal se enfoca más en la parte penal, ya que considera que lo admitido por el funcionario del Mida, debe ser investigado por el Ministerio Público (MP), que dirige de forma interina, Javier Caraballo.

El letrado comentó que pedirle al Ministerio Público que investigue estos actos ilegales, corruptos e inmorales de algún ministro, es como "pedirle peras al olmo", ya que es algo que no lo va a hacer, con lo que viola la Constitución.

"Yo creo que todos los panameños deberíamos avergonzarnos de estar en una situación, en la cual con una arrogancia, desparpajo y de poco me importan, aquí salen altas autoridades a faltarle el respeto a la opinión pública. Esto aparte de la dedicación permanente que tienen de apropiarse del dinero de los contribuyentes", dijo.

Comentó que tanto al ministro del Mida, como a otros funcionarios del actual Gobierno, no les va a pasar absolutamente nada.

Expresó que hay suficientes pruebas documentales, testimoniales, de lo que se están "robando" todos los ministros y ninguna autoridad actúa.

"La población panameña ahora mismo no está en ánimos ni siquiera de defender sus propios derechos. Mire cuanta gente no cae en los huecos, se les dañan los carros, gente que están heridas por este tema del mal estado de las calles y el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, sale reído todos los días, mintiendo y engañando", puntualizó el letrado.