¿Por qué hay alta participación en las elecciones de Panamá?

"Al panameño le gusta votar", esta es la frase más común que utilizan los analistas políticos y aquellos que debaten a diario sobre la situación de esta nación centroamericana.

Pero no es solo una frase, sino una realidad, ya que es un país donde en las últimas seis elecciones generales la participación promedia el 75.08%. Un porcentaje que supera a los de otras naciones del área.

En los últimos comicios de la vecina Costa Rica, en la primera vuelta hubo una participación del 59.97% y en la segunda 56.79; mientras que en Colombia acudió un 54.98 en la primera vuelta y 58.17% en la segunda. En el caso de Guatemala fue de un 60.08% en la primera y 44.98% en la segunda vuelta.

Ante esta realidad, la pregunta que surge es qué motiva a que el electorado panameño tenga una alta participación en los comicios. Las respuestas van desde el hecho que se escogen a todas las autoridades en un solo proceso, que hay una sola vuelta, así como a que el ciudadano acude motivado por un interés individual.

Al respecto, el comentarista y analista político, Juan Carlos Tapia, plantea que "aquí la gente vota, porque fulano me puede conseguir trabajo, sultano es amigo de mi compadre y voy a votar por él. Estoy hablando de cualquier puesto, ya sea diputado, alcalde, etc. y no hay conciencia general de votar por lo que le conviene al país sino porque te conviene a ti".

Explica que debido a este panorama es que Panamá tiene candidatos que incluso han tenido una experiencia desagradable, que son candidatos con mucha popularidad. "Inclusive por eso tenemos candidatos que se quieren reelegir habiendo hecho un Gobierno muy cuestionado".

"La gente vota por interés personal, ahora no es propio de Panamá, es un fenómeno latinoamericano. Que voy a votar por fulano porque ese a lo mejor me ayuda a conseguir una botella en la Asamblea, o de repente le da trabajo a mi hijo que nunca ha conseguido, lo consigue cada cinco años cuando tal partido está en el poder, es decir, es la minoría que vota en beneficio de lo que cree que puede beneficiar al país", resalta.'

73.01%

fue la participación de las elecciones generales de 2019, donde ganó Laurentino Cortizo. 76.88 %

es el porcentaje de participación de los comicios de 2004, donde ganó Martín Torrijos.

Considera que eso cambiaría si sencillamente el que gane se olvide que la gente votó por eso (un beneficio), que tiene que hacer las cosas como debe ser.

Agrega que aparte de que el presidente cumpla se requiere de revocatoria de mandato, "es decir, si a los dos años el presidente no ha cumplido hola, cambio y fuera y vamos a hacer una elección nueva, ese sería mi criterio".

Por su parte, el analista político José Blandón indica que "Panamá siempre ha tenido un alto nivel de participación, al panameño le gusta votar y por eso creo deberíamos hacer elecciones intermedias, porque la democracia cuando tú le expresas en forma continua induces a la gente a pensar en que los cambio se hacen así".

Blandón pone como ejemplo Estados Unidos donde se efectúan elecciones intermedias para elegir a los miembros de la Cámara de Representantes y senadores.

En tanto, Jaime Porcell, considera que la alta participación se debe a la presencia de candidatos que jalan personas, que generan competencia, que presentan algo de interés para los electores y que entusiasman a la gente.

Destaca que en las elecciones generales los representantes juegan un papel importante, ya que son los que tienen el contacto con la gente, porque saben donde está el voto, son los que saben buscar a las personas y los votos.

Porcell considera que si se llega a inhabilitar a Ricardo Martinelli si podría darse cierta decepción del electorado que podría llevar a cierto nivel de abstencionismo.

Panamá realizará elecciones generales el próximo 5 de mayo, donde se escogen representantes, diputados del Parlacen, alcaldes, diputados y al presidente de la República junto a su vicepresidente.

