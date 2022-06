Presentan denuncia penal por derrame que afectó Taboga

La empresa Sea Energy Shipping, INC. fue denunciada penalmente ante el Ministerio Público por "haber puesto en riesgo el ambiente marino de la isla Taboga desde la barcaza de combustible denominada Sea Lion". La denuncia fue interpuesta por el abogado ambientalista, Harley Mitchell.

La denuncia contra la empresa, representada Gabriel Fernández Cabezas y donde consta como secretario general, Manuel Alberto Núñez Cedeño, está sustentada por documentos de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), donde se comprueba que la nava Sea Lion, presentaba múltiples irregularidades, como escapes de aceites, combustible y aguas residuales, mal manejo de sentinas e ignorar repetidas veces los manuales que corresponden a la prevención de incendios y accidentes, sostiene el documento de la denuncia.

Según Mitchell, los funcionarios de la AMP constataron el paulatino deterioro de la nave, la cual se encontraba autorizada apenas desde el año 2018, para el servicio de transporte y suministro de combustible, y que después de un derrame en las aguas del canal de Panamá, a mediados de 2020 y colocar en peligro las costas de la isla de Taboga en 2021.

Agregó en su denuncia penal que "los propios funcionarios de AMP indicaron que la condición de la nave propiedad de la empresa Sea Energy Shipping, INC, constituye un peligro para la navegación y el medio ambiente marino por lo cual recomendamos que la nave vaya a dique lo más pronto posible o sea removida a un área especial descargando todos residuos de hidrocarburos que hay a bordo".

"Sin perjuicio de la responsabilidad de los dueños de la licencia respectiva, la omisión de los servidores públicos en tomar medidas punitivas contra la empresa SEA ENERGY SHIPPING, INC, no es sólo sospechosa, sino contraria a derecho, puesto que no se concibe cómo una nave es considerada "apta" para ofrecer el servicio de despacho de combustible y escasos años después, los mismos funcionarios advierten que esa misma nave, es un peligro para la navegación y el ambiente", señala textualmente la denuncia.

También menciona que el Código Penal, en su artículo 402, establece que, sin la autorización de la autoridad competente o en incumplimiento de las normas aplicables al efecto, maneje, deposite, comercialice, transporte o disponga aguas residuales, desechos o residuos sólidos, líquidos o gaseosos será sancionado con prisión de cuatro a ocho años, con agravantes de acuerdo a sus riesgos específicos", pena a la que estaría expuesta Sea Energy Shippinfg INC, representada legalmente por Gabriel Alfonso Fernández Cabezas.