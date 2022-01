¿Quién es la chorrerana que le cantó las mañanitas a la virgen de Guadalupe

Cada año, el 12 de diciembre, reconocidos artistas llegan a la imponente Basílica de Guadalupe, en México, para cantarle serenata a la Virgen de Guadalupe.

Versión impresa

Una panameña también ha pisado ese altar, en el que se han presentado famosos de la talla de Pedro Fernández, Itatí Cantoral, Aracely Arámbula, Lucero, Juan Gabriel, Daniela Romo y Marco Antonio Solís, entre otros, para homenajear con sus voces a la llamada "Morenita".

Mary Carmen Barría, chorrerana de 26 años, fue elegida, por segunda ocasión, para formar parte del grupo de artistas que hacen sus versiones especiales de canciones para la virgen.

"En el 2017 tuve la oportunidad de asistir, de cantarle a la Virgen y ver el peregrinaje de personas de todas partes del mundo; no es solo un símbolo religioso sino un emblema porque canales de todas partes están allí. Me ahogaba la garganta de estar allí y dije a los organizadores necesito llevar mi bandera panameña y lo hice, mostré la bandera, es una gran responsabilidad no solo como cantante sino como panameña", expresó Mary Carmen.

El año pasado, estando en Panamá, una vez más Mary Carmen fue sorprendida al recibir una invitación para participar en las tradicionales mañanitas. En esta ocasión todo sería pregrabado debido a la pandemia por la covid-19, por lo que la chorrerana viajó a tierra azteca, por tres días, donde interpretó "Toda Hermosa" de la Hna Inés de Jesús y "La fe de María" de Son by Four.

Aunque esta vez la experiencia fue muy distinta a la primera, porque estuvo prácticamente sola con la Virgen, ya que las puertas estaban cerradas. "Esa experiencia de ver la basílica sola, y estar solo con ella sin nadie, es maravilloso, una experiencia hermosa porque solo el que tenía acreditación podía pasar, estuvimos grabando desde las 8:00 de la noche hasta las 2:00 a.m. El que me hayan escogido, me hayan pagado todo es una oportunidad importante y valiosa. Luego llegar a Panamá y una semana después ver todo por la televisión es impresionante, solo una semana antes había estado allá", manifestó.

¿Cómo lo logró?

Con tan solo 17 años, habiendo finalizado el bachiller, MaryCarmen decide emprender la aventura de su vida. Y es que a tan corta edad y con un poco de temor se traslada a Guadalajara, México, para estudiar música, en donde viviría momentos importantes que marcarían su carrera musical.

La idea de viajar a tierra aztecas, para hacer sus estudios universitarios, fue de su madre quien la animó porque le había visto el interés por la música. Inmediatamente, Mary Carmen le toma la palabra y ambas se ponen a investigar algunas universidades.

"Me aventuré porque mi mamá me planteó la idea y bueno una amiga de mi mamá vivía allá y me ayudaría. Fueron siete años viviendo en Guadalajara", explicó.

Enfocada en sus estudios y dispuesta a convertirse en una gran cantante, sin darse cuenta se le abrían muchas puertas, tal vez por intervención divina, ya que "me puse en oración, ya que es algo muy fuerte, pedí ayuda porque me encontraba sola en un país desconocido, México fue un encuentro con la Virgen, mi madre", confesó.

Mary Carmen por mucho tiempo participó en un Morning show en el canal de televisión El Sembrador, que en un principio estuvo ubicado en la Basílica. Gracias a este trabajo fue vista por miles de personas en el país, esto y el hecho de ser parte de la Jornada Mundial de la Juventud, fue su trampolín para ser seleccionada y así cantar en las "Mañanitas" a la Virgen de Guadalupe el 11 de diciembre del 2017.

Pero, esa no era la primera experiencia musical de Mary Carmen, en el 2012 participó del proyecto Estrella 20-30, festival organizado por el Club Activo 20-30 y que brinda a los jóvenes la oportunidad de desarrollarse a través del canto. Sin embargo, confiesa que al entrar a estudiar canto, aunado a la primera vez que cantó a la Virgen, fue cuando descubrió cuál era en realidad su propósito: "no solo era grabar canciones y hacer una producción; allí decidí dejar la música secular y dedicarme a hacer interpretaciones que lleven mensajes de esperanza y sirvan de motivación a otras personas", concluyó.

En la actualidad, Barría no mide el éxito por la fama o el factor monetario, para ella es más valioso llegar al corazón de muchas personas y así ayudar a cambiar sus vidas a través de sus canciones y mensajes esperanzadores.