Rector de la UP elevará excelencia y vinculará a sectores productivos

José Emilio Moreno se convirtió este jueves en el rector número 16 de la Universidad de Panamá (UP) y anunció que durante su gestión contempla interactuar con las empresas para formar los profesionales que el mercado demanda.

En un cambio de enfoque Moreno informó que invitan al sector productivo, al Estado y a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG's) a tener representación directa cuando diseñen los planes curriculares de las carreras de su interés.

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"Que quienes empleen a nuestros egresados se sienten en la misma mesa donde se construye el currículo. Esa es la vinculación real que proponemos", expresó el nuevo rector de la UP.

En esa misma línea, Moreno dijo que fortalecerán carreras estratégicas como Internet de las Cosas, Ciencia de Datos y se abrirá la carrera de Inteligencia Artificial, entre otras.

"La UP no puede quedar al margen de las transformaciones tecnológicas que ya están definiendo el futuro del empleo y el desarrollo nacional", indicó.

Siguiendo con el tema académico, Moreno dijo que dará libertad a los centros regionales para que creen sus propias carreras, de acuerdo con la realidad de cada provincia.

En la actualidad, para establecer un técnico o licenciatura, el centro regional debe pedir la aprobación de la facultad respectiva en la sede central.'



El nuevo rector pidió dimensionar el tamaño de la Universidad de Panamá a la hora de formular el presupuesto para la institución académica.

Repasó que solo en Curundu y el Campus Central asisten más de 45 mil estudiantes, la mitad de la población total de esta universidad.

Por otra parte, los centros regionales son auténticas universidades, alguno con gran población estudiantil.

También, se suman extensiones docentes, la mayoría ubicadas en áreas de difícil acceso, las cuales merecen que se les dote de mayores recursos para su misión social.

Agregó que cada región del país tiene su propia vocación productiva y su propia realidad social y económica, por lo que cada centro regional debe tener la capacidad de responder con pertinencia a esa realidad.

Apuntando a la excelencia, Moreno desean que las carreras de la UP sean acreditadas por entes internacionales, lo que dará un valor agregado real a los títulos que otorga.

A su vez, aspira a que haya más horas prácticas en los lugares de trabajo como ocurre con Medicina, Enfermería y Odontología.

Además, que los estudiantes egresen con una certificación o microcredencial adicional a su título universitario, lo que les dará un valor agregado en el mercado laboral.

Esto ya se practica en la facultad de Informática, Electrónica y Comunicaciones.

Por otra parte, se mejorarán los procesos de selección en algunas facultades y aquellos que no reúnan los requisitos, en un primer momento, se les brindará capacitación para que puedan aplicar en convocatorias posteriores, con mejores herramientas.

La finalidad es mejorar la eficiencia terminal, es decir, que la mayoría de los estudiantes que inician una carrera la terminen.

"Y eso se consigue, en gran medida, con una buena selección de ingreso y con un acompañamiento constante durante la carrera", planteó Moreno.

El nuevo rector es el cuarto egresado de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, de los últimos seis que ha tenido la Primera Casa de Estudios Superiores, luego de Abdiel Adames Palma (1986-1991), Julio Vallarino Rangel (1997-2000) y Eduardo Flores Castro (2016-2026).