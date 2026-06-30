Sectores energético y agropecuario, los más afectados por El Niño

El Fenómeno de El Niño está haciendo estragos en Europa, mientras que en Panamá actúa como se esperaba, con una disminución de hasta 40% de las lluvias en la vertiente Pacífico.

El efecto se está sintiendo en los niveles de los principales embalses hidroeléctricos del país.

Los principales embalses hidroeléctricos se encuentran cerca de su nivel mínimo.

En el caso de Fortuna, su capacidad actual es solo 13 metros por arriba del caudal mínimo, mientras Bayano solo está 2.77 metros arriba y Changuinola I, 2.91 metros.

Además del sector energético, el otro que resiente más el fenómeno es el agropecuario.

Luz Graciela de Calzadilla, directora del Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa), colocó como ejemplo la importación de arroz, debido a que muchos productores no están sembrando.

"Precisamente, porque tenemos el pronóstico de menos lluvia y el arroz requiere mucha agua", dijo.

En el caso del sector energético, la repercusión es la disminución del aporte de las hidroeléctricas, situación que, por lo menos, están cubriendo las térmicas para evitar que el sistema eléctrico se interrumpa.'



Fue uno de los más fuertes que se han sentido. Provocó sequías en Indonesia y Australia, y una cantidad anormal de huracanes en el océano Pacífico.

Causó sequías generalizadas, inundaciones y otros desastres naturales en todo el mundo.

Ocasionó sequías en varios países incluyendo Venezuela, Australia e islas del Pacífico, mientras que también se registraron inundaciones significativas.

Desde mayo de 2023 a enero de 2024, cada mes se rompieron los récords de temperatura. Cada mes la temperatura fue más cálida que el mes correspondiente de cualquier año anterior.

Hasta el martes, según el Centro Nacional de Despacho, 45.6% de la energía eléctrica provenía de las térmicas, mientras que las hidros aportaban 33.7% y la solar 7.9%.

Niño fuerte

El Niño es fuerte, por el momento, y podría considerarse muy fuerte para los últimos meses del año.

Según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), la probabilidad para esos meses es de 63%.

Y si hablamos que para noviembre, diciembre y enero de 2027 se espera que el Niño sea más fuerte, estos meses concuerdan con la transición y entrada a la estación seca en nuestro país.

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"Ahí sí comienza la cosa a preocuparse, porque venimos deficitarios y vamos a entrar con mucho menos cantidad de lluvia a la temporada seca del 27", alertó Calzadilla.

Secuelas

Europa está saliendo, por estos días, de la ola de calor que expuso a gran parte de su territorio a temperaturas extremas para las acostumbradas en el verano, la actual estación.

Solo en Francia, esta situación ha provocado más de 1,000 muertes.

En el caso de Panamá, la disminución de las lluvias combinada con la alta humedad, propia de la estación lluviosa, incide en que la sensación térmica sea agobiante.

Para este martes, por ejemplo, la sensación térmica en las tierras bajas y en el golfo de Chiriquí fue de 41º, en tanto que en el centro y sur de Veraguas fue de 40º.

En Coclé y Herrera también fue de 41º, así como en Panamá Metro.

En las islas del golfo de Panamá alcanzó 40º y en Panamá Oeste se llegó a la más alta sensación térmica que fue de 42º.