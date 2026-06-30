Residentes de Vista Alegre salieron ayer a las calles para reclamar el suministro de agua potable, tras permanecer por más de 15 días sin el vital líquido y no recibir respuestas a sus reclamos ante el Instituto de Acueductos y Mallados Nacionales (IDAAN).

Portando envases de plástico y al grito de "queremos agua", los manifestantes procedieron a cerrar un tramo de la carretera Panamericana, lo que generó un intenso congestionamiento vehicular en la zona.

Impacto en la economía y el hogar por la falta de agua

Los afectados indicaron que, para remediar la falta de agua, inicialmente optaban por abastecerse en casas de vecinos; sin embargo, estos últimos también dejaron de recibir el servicio desde hace varios días.

Asimismo, advirtieron que la economía familiar no les permite invertir a diario en la compra de agua embotellada.

"Tenemos que intentar bañarnos con una botella de agua", manifestaron los afectados, quienes añadieron que esta situación representa una injusticia del IDAAN para con la comunidad.

Daños en las válvulas y respuesta del IDAAN

Los ciudadanos señalaron que, de manera interna, los funcionarios de la institución se habían limitado a indicar que el desabastecimiento de agua se debía exclusivamente a daños en una válvula.

A raíz de la protesta masiva de este martes, la estructura fue finalmente intervenida por las cuadrillas para intentar repararla de forma inmediata.

Por su parte, portavoces del IDAAN indicaron de manera oficial que la interrupción del servicio es consecuencia de frecuentes fallas en la línea de distribución y en válvulas específicas que requieren ser reemplazadas, para lo cual aseguraron que ya se tiene establecido un plan de trabajo orientado a normalizar el suministro.