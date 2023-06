Silvio Guerra: Caso New Business viciado de nulidad absoluta

El abogado Silvio Guerra sé pronunció en favor del incidente de nulidad presentado por el licenciado Cordobés Jean Pierre Miranda en contra del caso New Business. Afirmó Guerra que esa investigación está viciada de nulidad absoluta.

Indicó el letrado que hay un principio de Derecho que no solamente aplican a las partes que actúan en un proceso, el mismo se conoce cómo la prohibición "venire contra factum", que significa ir en contra de los hechos propios.

"Si un juez ha admitido que en estricto Derecho debe respetarse el Principio de Especialidad y luego contra una persona, como acontece contra el señor Ricardo Martinelli, se le abre una investigación violentando ese Principio de Especialidad, es obvio, es lógico que esa investigación está viciada de nulidad absoluta", comentó.

Guerra añadió que con base en esto, el Principio de Especialidad en materia de extradición, consistente en que el Estado requerido te remite al ciudadano y te dice: "Solamente podrás juzgarlo por la causa tal o cual, que me lo has requerido, no por otra",

Ante esto, el experto señaló que el estado requerido le está diciendo al Estado requirente, en este caso la República de Panamá, una condición, la cual tiene el carácter "iure et de iure", es decir, es de pleno Derecho, por lo que no admite discusión, ni debate y el ciudadano que se acoge al Principio de Especialidad tampoco tiene la obligación de, ni siquiera en lo más remoto de probarlo.

Algo que se da porque eso ya está constatado en la documentación pertinente cuando se dio la extradición de Ricardo Martinelli.

"De manera tal que eso que se conoce como el Principio de Especialidad, es una norma que, en el Derecho Internacional, tiene el carácter de 'jus cogens'´, es decir, una norma aceptada por la comunidad internacional de las naciones, los estados se comprometieron a honrarla, es una cuestión en donde el Estado, su Gobierno, sus autoridades judiciales están llamados no solo a respetarla, sino a protegerla".'

5

de junio pasado fue presentado el incidente de nulidad por Cordobés Jean Pierre Miranda. 12

de junio se le presentó una advertencia a Marquínez para que resuelva la nulidad.

Afirmó que ese Principio de Especialidad está consagrado en el Tratado de Extradición suscrito entre los Estados Unidos de América y la República de Panamá, en el año 1904.

"Si esta norma es una norma de atención, cortesía y reciprocidad en el concurso de las naciones, Panamá no puede venir alegremente a desconocerla o violentarla o a pretender establecerle excepciones o circunstancias, por una razón elemental, al ser tan sencilla la simplificación, definición, alcance y contenido del Principio de Especialidad, solo cabe una solución, una sola comprensión consistente en que se tiene que respetar", aseveró el doctor Guerra.

Aseguró que asimismo el Estado o la República de Panamá tiene que aplicar el principio de Jus Imperii, es decir, es una norma que se integra, ya que solamente no queda en el entendimiento del Derecho Internacional, sino que se integra a la ley foro, es decir a la ley nacional, por lo que los jueces, fiscales, las autoridades administrativas, todos están llamadas a respetarlas al pie de la letra.

Recién, Cordobés Jean Pierre Miranda indicó que la jueza Baloisa Marquínez, deberá aplicar la tutela efectiva y reparar el daño causado al candidato presidencial Martinelli Berrocal, absolviéndolo o declarando la nulidad del caso New Business, tal como solicita el incidente interpuesto el 5 de junio.

Según el jurista, ha quedado demostrado que el Ministerio Público investigó ilegalmente a Martinelli mientras estuvo amparado por la especialidad entre el 11 de junio de 2018 y el 17 de febrero de 2020, de acuerdo con un fallo de la propia juez Marquínez que luego fue reafirmado por un tribunal superior y la Corte Suprema de Justicia.

