Taylor Swift, los 35 años de una diosa

Esta carismática cantante y compositora logró pasar en poco tiempo de ser 'la voz adolescente del country' a una reina musical, portada de revistas de todo el mundo e incluso entró en 2024 en la lista de multimillonarios de la revista Forbes, con una fortuna valorada en 1.100 millones de dólares.

La artista que ha vendido más de 150 millones de discos, nació en 1989 en West Reading, Pensilvania, y tuvo una infancia feliz, que discurrió muchas horas, como en un cuento, en la granja de abetos de Navidad de su familia cerca de Wyomissing.

La vena musical la pudo heredar de una de sus abuelas, cantante de ópera, y ella con solo 10 años ya demostraba su buena voz en actos locales y a los 12 tocaba la guitarra. Sus ganas de triunfar, primeramente con el estilo 'country' del que se empapó en Nashville (Tennessee) y su belleza rubia de ojos azules y con casi 1,80 de altura llamaron pronto la atención; en 2006, con 17 años, ya había grabado el álbum homónimo, incluyendo el tema 'Our song', que comenzaría a escribir su historia de éxitos.

'Fearless' ('Sin miedo')

Con su segundo disco de estudio, 'Fearless' (2008), del que fue compositora y coproductora, Swift ya se trasladaba del 'country' al pop de una forma que enamoró a crítica y público, copando "sin miedo" las listas de éxitos y siendo el más vendido ese año en Estados Unidos.

Con ese álbum logró su primer Grammy al mejor álbum en 2009, año en que también una jovencísima Taylor de 20 años se alzaba con el MTV Video Music Awards al videoclip femenino por 'You belong to me', y en la gala se subió al escenario el rapero Kanye West, le arrebató el micrófono y dijo que debería haber ganado Beyoncé, que entonces era su pareja. Tiempo después el cantante se disculparía por su acción, aunque la tensión ha continuado en el tiempo.

Demostró asimismo su fortaleza tras lamentar que su primer sello -Big Machine- vendiera el catálogo de sus primeros seis álbumes a una compañía propiedad del ejecutivo discográfico Scooter Braun, por lo que anunció que volvería a grabar toda esa música para recuperar el control de su música.

Mujer y artista de la década

Taylor Swift fue nombrada en 2019 mujer de la década por la revista Billboard y reconocida en la gala de los American Music Awards como artista de la década. A ello suma, entre otros, ser la estrella Disney más reconocida o el título de Persona del Año 2023 para la revista Times, cuando puso como única condición para la fotografía de portada poder posar junto a su gato Benjamín.

Y llega a los 35 años como la mujer que más veces ha sido propuesta por la Academia de la Grabación de EE. UU. para alzarse con el Grammy al álbum del año. Suma seis nominaciones y ya lo ha conseguido, además de por 'Fearless' (2010), con '1989' (2016), 'Folklore' (2021) y 'Midnights' (2024).

Para la gala de febrero de 2025 se postula por su disco 'The tortured poets department'. En total, hasta el momento ha recibido 52 nominaciones con catorce triunfos, entre ellos también a mejor artista, canción del año con 'Antihero' o mejor vídeo musical con 'Bad Blood'.

'The Eras Tour': la gira superlativa

Puede considerarse la gira de las giras, un fenómeno global de masas, ya que pocos artistas pueden presumir de haber llenado estadios de todo el mundo con las entradas vendidas al poco de salir e incluso de haberse colapsado la venta digital de entradas. Swift lo ha conseguido con 'The Eras Tour', entre 2023 y 2024, repasando las eras musicales de su trayectoria.

A los conciertos por Estados Unidos se unieron, por ejemplo, ocho en el emblemático estadio de Wembley en Londres -primera artista solista en conseguirlo- o los dos en el renovado estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Los 'swifties' llenaron cada uno de sus espectáculos de lentejuelas, tules, sombreros vaqueros, botas y las llamadas pulseras de la amistad, siguiendo el estilo personal de la artista.

En algunos de los 'shows' le visitó, incluso encima del escenario, su última pareja, el jugador de fútbol americano estadounidense Travis Kelce, al igual que ella acude a animarle a sus partidos.

A la gira musical se une una película basada en el tour, que arrastró a sus fans al cine, donde acompañaban la cinta con sus propias voces a modo de karaoke. La cinta superó en taquilla el récord de 'This is it', el documental musical de Michael Jackson.

Modelo, actriz, filántropa y activista

Swift es, además, mucho más que una cantante. Modelo, llegando a desfilar en 2013 para la marca de lencería Victoria's Secret o actriz en películas como 'Historias de San Valentín', 'The Giver', 'Cats' o 'Amsterdam'.

Pero de lo que se siente muy orgullosa es de poder ayudar en causas sociales como la educación, la salud mental, las mujeres víctimas de abusos sexuales, colectivos LGTBI o simplemente a personas particulares, gracias a su fama y a su dinero.

Ejemplos son el Centro de Educación Taylor Swift, en el Salón de la Fama de la Música Country en Nashville, o el haber donado 100.000 dólares en 2024 a la familia de una víctima de un tiroteo en un desfile en Kansas.