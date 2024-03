TE irrespeta garantías y derechos de Martinelli

La inhabilitación de la candidatura presidencial de Ricardo Martinelli, por los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza, por parte del Tribunal Electoral (TE), vulnera sus derechos y garantías constitucionales, así lo concluyó el Colegio Nacional de Abogados (CNA).

A través de una nota, Maritza Cedeño, presidenta del CNA, le manifestó a Alfredo Juncá, presidente del TE, que el ente encargado de velar por la transparencia en las elecciones del 5 de mayo, actuó de manera precipitada, al no esperar a que se cumplieran los términos dictados por el juzgador de la causa en el caso New Business, lo que habría permitido que la decisión jurisdiccional quedara ejecutoriada y en firme antes de adoptar cualquier medida.

El CNA afirmó que la decisión de enviar al director de Asesoría Legal a presentar y elevar una consulta, cuando dicha dirección solo actúa como un ente de consulta y no ostenta la representación legal de la entidad, constituye un error procedimental grave que vulnera el debido proceso y las garantías del candidato de elección popular, Ricardo Martinelli Berrocal.

Además de esto, el gremio de juristas considera inadecuado, que nuevamente se incumple el procedimiento establecido para los casos de inhabilitación de un candidato, toda vez que la misma norma electoral aplicada por sus tribunales, señala que ese procedimiento debería iniciarse en los juzgados administrativos electorales, como primera instancia, y posteriormente de ser objeto de alguna alzada.

Añade que era de conocimiento y deber del Pleno del Tribunal Electoral, garantizar la doble instancia, el debido proceso y las garantías procesales y constitucionales del procesado, algo que en este caso no se cumplió, ni se garantizó, dicho trámite, interpretando que el caso en particular no debería cumplir con ese respectivo procedimiento.

En la nota también se indica que al no existir procedimiento para un caso similar del cargo de candidato presidencial, y de no querer acogerse a las normas supletorias, el gremio cree que el Pleno del Tribunal Electoral, debió reunirse y confeccionar una reglamentación que estableciera dicho procedimiento, toda vez que se está frente a un caso inédito tal como ellos mismos lo han manifestado y en este caso, no se hizo, y se procedió de manera de hecho, al tomar la decisión de inhabilitar a un candidato, sin cumplir los trámites y procedimientos establecidos.

Con este actuar, prácticamente abusaron de su cargo y funciones de manera privativa, al no tener otra instancia que pudiera detener los efectos de la decisión tomada, de manera pronta y oportuna, violentando la Constitución Nacional en su artículo 32, y los convenios, acuerdos, tratados internacionales en donde Panamá es signatario de los mismos.'

Lo que ha provocado que predomine en el ambiente que la decisión, adoptada por el Tribunal Electoral, no fue jurídica, sino que política.

El Código Electoral, en su artículo 359, establece las circunstancias que dan lugar a una vacancia, tales como la renuncia, inhabilitación o fallecimiento.

Sin embargo, el gremio dice que estas figuras son posteriormente reglamentadas, mediante Decreto Reglamentario Número 29 de 30 de mayo de 2022 y otras modificaciones, pero no se determina que sucederá puntualmente en caso de un inhabilitado como es el caso particular de Ricardo Martinelli, dejándolo en un limbo jurídico.

"Esta situación dificulta a los partidos políticos que han cumplido con todas las etapas para la participación, la posibilidad de completar las vacantes que puedan surgir con la figura de la inhabilitación para cualquier puesto de elección", señala el CNA.

Dejaron establecidos que, no pretenden coartar e interferir en la decisión del Tribunal Electoral, pero sí, solicitan que se respete, garantice y cumpla, con los procedimientos establecidos en uso de sus facultades, consignadas en la Constitución Nacional.

Exabrupto

En razón de lo sucedido, los partidos Alianza y RM, ratificaron a José Raúl Mulino, como el nuevo candidato presidencial de esta alianza, sin embargo, grupos de poder también están tratando de impedir que participe en las elecciones del 5 de mayo, ya que goza del respaldo masivo de la población panameña.

En este sentido, el analista político, Juan Carlos Tapia, considera que es un exabrupto la "decapitación" del candidato presidencial, José Raúl Mulino, que pretenden algunos personajes a través de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

"Los que me conocen saben que mi reacción sería igual, si se tratara de cualquiera de los postulados", expresó Tapia.

El experto añadió que lo que le ha extrañado es que ninguno del resto de los otros candidatos se hayan manifestado en contra de esta aberración jurídica.

Otro que reaccionó fue el exembajador de Panamá ante la OEA, Guillermo Cochez, quien insto a la gente del candidato Rómulo Roux a dejar de sabotear la candidatura de Mulino.

"Los votos de Ricardo Martinelli jamás se irán a la alianza CD-Panameñista", puntualizó Cochez.

